У "Дія" з'явилися чотири нові військові облігації з різними відсотковими ставками: Залізний Порт, Асканія-Нова, Джанкой та Керч
Київ • УНН
Міністр цифрової трансформації України анонсував запуск чотирьох нових військових облігацій в застосунку "Дія" з різними відсотковими ставками та термінами погашення для підтримки економіки та армії. Облігації не передбачають жодних додаткових зборів чи комісій для покупців.
В застосунку Дія запустили продаж чотирьох нових іменних військових облігацій: Залізний Порт, Асканія-Нова, Джанкой та Керч. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму офіційному телеграм-каналі, передає УНН.
Залізний Порт, Асканія-Нова, Джанкой та Керч Скучили за цими місцями? Я також, тому запускаємо в Дії чотири нові облігації. Купуйте їх, робіть внесок у перемогу, а потім отримуйте свої кошти назад з відсотками.
Деталі
Зазначається, що нові військові облігації мають різні відсоткові ставки.
Залізний Порт: ставка від 16,25%, дата виплати — 05.06.2024
• Асканія-Нова: ставка від 16,50%, дата виплати — 20.11.2024
• Джанкой: ставка від 17,96%, дата виплати — 23.07.2025
• Керч: ставка від 18,00%, дата виплати — 15.10.2025
Федоров підкреслив, що військові облігації — це можливість підтримати українську економіку, армію та зробити так, щоб ваші гроші працювали.
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За покупку облігацій українці не платять жодних комісій чи додаткових платежів.
Інвестуйте в нашу перемогу та довгоочікувану деокупацію.
Нагадаємо
В останнє у додатку "Дія" запустили військову облігацію "Нова Каховка" наприкінці червня. Тоді ця ініціатива мала на меті допомоги у ліквідації наслідків підриву Каховської греблі та підтримати економіку країни,