російські окупанти будують на ТОТ Херсонщини "музей скрєп" - ЦНС

$41.610.07
48.290.19
ukenru
04:04 • 9228 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 14387 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 64623 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 55629 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 116778 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 113216 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 96553 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 146386 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 75050 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 47896 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0.9м/с
68%
756мм
Популярнi новини
Голос Європи обовʼязково має бути врахований: Зеленський та Мелоні скоординували спільні наступні кроки7 серпня, 20:08 • 4796 перегляди
"Це залежить від путіна": Трамп відповів, чи дійсний дедлайн щодо досягнення угоди про припинення бойових дій з Україною7 серпня, 21:18 • 7090 перегляди
росЗМІ повідомляють про запуск FPV-дронів з автомобілів у кількох областях рф7 серпня, 21:56 • 9668 перегляди
"Справжня торгівля дітьми": окупанти створили онлайн-каталог українських дітей з Луганщини для усиновленняPhoto7 серпня, 23:06 • 4578 перегляди
Перший прояв нової імперської політики кремля: в МЗС зробили заяву до роковин нападу рф на Грузію02:28 • 11793 перегляди
Публікації
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки04:04 • 9236 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 64626 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 80068 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto7 серпня, 12:43 • 100228 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 116779 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Беньямін Нетаньягу
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Луганська область
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 122352 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 139759 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 148221 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 138975 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 149105 перегляди
Актуальне
Brent
Шахед-136
ChatGPT
Безпілотний літальний апарат
Пістолет

російські окупанти будують на ТОТ Херсонщини "музей скрєп" - ЦНС

Київ • УНН

 • 536 перегляди

В окупованій Новій Каховці росіяни створюють музей православних "скрєп" на базі монастиря. Проєкт курує митрополит тихон, мета - знищення української культурної спадщини.

російські окупанти будують на ТОТ Херсонщини "музей скрєп" - ЦНС

У тимчасово окупованій Новій Каховці росіяни запускають черговий пропагандистський "культурний" проєкт - музей православних скрєп. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що побудують заклад на базі жіночого монастиря Корсунської ікони Божої Матері в рамках ініціативи "серце новоросії", яку курує ручний митрополит кремля - тихон.

За "традиційними цінностями" ховається звична мета: стерти українську культурну спадщину та замінити її "русскім міром". кремль руйнує музеї, пам’ятки, історію - і на їх місці будує ідеологічні храми агресії

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС закликають українців не "вестися" на фейкову "духовність", адже під виглядом храмів окупанти "просувають свою ідеологію знищення".

Нагадаємо

За інформацією ЦНС, росіяни використовують захоплені музеї для пропаганди, відкриваючи виставки, присвячені бойовикам ДШВ рф.

"Волонтерська рота": росія завезла сотню пропагандистів для роботи з дітьми на окупованих територіях - ЦНС28.07.25, 01:06 • 3370 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Нова Каховка