російські окупанти будують на ТОТ Херсонщини "музей скрєп" - ЦНС
Київ • УНН
В окупованій Новій Каховці росіяни створюють музей православних "скрєп" на базі монастиря. Проєкт курує митрополит тихон, мета - знищення української культурної спадщини.
У тимчасово окупованій Новій Каховці росіяни запускають черговий пропагандистський "культурний" проєкт - музей православних скрєп. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що побудують заклад на базі жіночого монастиря Корсунської ікони Божої Матері в рамках ініціативи "серце новоросії", яку курує ручний митрополит кремля - тихон.
За "традиційними цінностями" ховається звична мета: стерти українську культурну спадщину та замінити її "русскім міром". кремль руйнує музеї, пам’ятки, історію - і на їх місці будує ідеологічні храми агресії
У ЦНС закликають українців не "вестися" на фейкову "духовність", адже під виглядом храмів окупанти "просувають свою ідеологію знищення".
Нагадаємо
За інформацією ЦНС, росіяни використовують захоплені музеї для пропаганди, відкриваючи виставки, присвячені бойовикам ДШВ рф.
"Волонтерська рота": росія завезла сотню пропагандистів для роботи з дітьми на окупованих територіях - ЦНС28.07.25, 01:06 • 3370 переглядiв