Оккупанты на ВОТ заставляют школьников устанавливать шпионский мессенджер MAX - ЦНС

3 сентября, 17:28 • 21112 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 14:02 • 35164 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
3 сентября, 13:52 • 27218 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 26935 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 48665 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 24110 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 25334 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 23018 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 25168 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 49466 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 251929 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 249051 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 242824 просмотра
Зеленский выразил соболезнования Португалии в связи с трагической аварией в Лиссабоне23:48 • 5398 просмотра
«Коалиция желающих» в Париже: СМИ обнародовали список участников и график саммита04:47 • 462 просмотра
Несокрушимая авиация: самолет украинской компании "XENA" тушит пожары в Черногории и поддерживает имидж государства на международной аренеPhoto3 сентября, 14:49 • 17830 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 48674 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 35775 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 49470 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 46083 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 5122 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 10152 просмотра
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 20253 сентября, 13:20 • 13274 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 30542 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 43500 просмотра
Оккупанты на ВОТ заставляют школьников устанавливать шпионский мессенджер MAX - ЦНС

Киев • УНН

 • 54 просмотра

На временно оккупированных территориях Украины россияне требуют от школьников установить мессенджер MAX. Это приложение является государственным мессенджером РФ, который передает властям все данные с телефона.

Оккупанты на ВОТ заставляют школьников устанавливать шпионский мессенджер MAX - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) россияне требуют от школьников установить шпионский мессенджер MAX. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что на ВОТ оккупанты запускают кампанию по установке обязательного приложения MAX. Это государственный мессенджер РФ, который передает властям все данные с телефона.

В школах детей уже проверяют на факт установки программы. Именно через MAX россияне планируют строить официальную коммуникацию и организовывать учебный процесс

- говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что это очередной инструмент контроля и слежки за украинцами.

Напомним

На временно оккупированных территориях Украины и в России пользователи массово жалуются на проблемы с работой мессенджера WhatsApp – доступ нестабилен или полностью отсутствует.

Также сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины россияне принуждают жителей устанавливать мессенджер MAX. Приложение собирает данные пользователей и передает их российским спецслужбам.

Кремль возводит «информационный забор» на ВОТ Украины – ЦНС24.08.25, 08:46 • 3546 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоТехнологии
