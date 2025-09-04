Оккупанты на ВОТ заставляют школьников устанавливать шпионский мессенджер MAX - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Украины россияне требуют от школьников установить мессенджер MAX. Это приложение является государственным мессенджером РФ, который передает властям все данные с телефона.
На временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) россияне требуют от школьников установить шпионский мессенджер MAX. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что на ВОТ оккупанты запускают кампанию по установке обязательного приложения MAX. Это государственный мессенджер РФ, который передает властям все данные с телефона.
В школах детей уже проверяют на факт установки программы. Именно через MAX россияне планируют строить официальную коммуникацию и организовывать учебный процесс
В ЦНС отмечают, что это очередной инструмент контроля и слежки за украинцами.
Напомним
На временно оккупированных территориях Украины и в России пользователи массово жалуются на проблемы с работой мессенджера WhatsApp – доступ нестабилен или полностью отсутствует.
Также сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины россияне принуждают жителей устанавливать мессенджер MAX. Приложение собирает данные пользователей и передает их российским спецслужбам.
