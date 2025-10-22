Под видом бесплатных антенн: как оккупанты собирают данные о жителях Луганщины
Российские оккупанты устанавливают комплекты "русский мир" на Луганщине, регистрируя адреса, телефоны и паспортные данные владельцев. Монтажников заставляют работать под давлением, а людей принимать "подарки", которые отключают украинские каналы и фиксируют зрителей в базе оккупантов.
Под прикрытием "бесплатных" антенн российские оккупанты собирают информацию о жителях временно оккупированной Луганщины. Монтажников принуждают работать под давлением, а людей - принимать "подарки". Об этом информирует УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что россияне активно устанавливают комплекты "русский мир", заменяя ими украинское оборудование.
На самом деле это не просто пропаганда - каждую антенну регистрируют, собирая адреса, телефоны и паспортные данные владельцев
По данным ЦНС, монтажников заставляют работать под давлением, а людей - принимать "подарки", которые отключают украинские каналы и фиксируют зрителей в базе оккупантов.
