21:57 • 3696 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
19:58 • 11658 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
19:07 • 13604 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
17:01 • 18106 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
21 октября, 14:07 • 26765 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
21 октября, 13:53 • 39423 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
21 октября, 12:57 • 23321 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
21 октября, 11:39 • 22759 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
21 октября, 10:33 • 23795 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
21 октября, 10:26 • 22888 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
Популярные новости
Под видом бесплатных антенн: как оккупанты собирают данные о жителях Луганщины

Киев • УНН

 • 1438 просмотра

Российские оккупанты устанавливают комплекты "русский мир" на Луганщине, регистрируя адреса, телефоны и паспортные данные владельцев. Монтажников заставляют работать под давлением, а людей принимать "подарки", которые отключают украинские каналы и фиксируют зрителей в базе оккупантов.

Под видом бесплатных антенн: как оккупанты собирают данные о жителях Луганщины

Под прикрытием "бесплатных" антенн российские оккупанты собирают информацию о жителях временно оккупированной Луганщины. Монтажников принуждают работать под давлением, а людей - принимать "подарки". Об этом информирует УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Детали

Отмечается, что россияне активно устанавливают комплекты "русский мир", заменяя ими украинское оборудование.

На самом деле это не просто пропаганда - каждую антенну регистрируют, собирая адреса, телефоны и паспортные данные владельцев

- говорится в сообщении.

По данным ЦНС, монтажников заставляют работать под давлением, а людей - принимать "подарки", которые отключают украинские каналы и фиксируют зрителей в базе оккупантов.

Напомним

В российской федерации продвигают неофициальный клиент мессенджера Telegram под названием Telega. Он якобы позволяет обходить блокировку звонков, а на самом деле собирает персональные данные пользователей, 

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
