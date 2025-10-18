$41.640.00
Ексклюзив
10:58 • 4828 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
09:59 • 10124 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
08:50 • 11690 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 31339 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 56034 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 42562 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 45785 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 35688 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 25110 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 22441 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
Для промивання мізків школярам в окупації росіяни зібрали "освітян" на семінар - Спротив

Київ • УНН

 • 540 перегляди

росіяни організували семінар у ростові для "освітян" з окупаційних адміністрацій. Навчання стосувалося уніфікації "виховання патріотизму" та надання методичок для промивання мізків школярам.

Для промивання мізків школярам в окупації росіяни зібрали "освітян" на семінар - Спротив

росіяни зібрали освітян з окупаційних адміністрацій на "навчання" з "виховання патріотизму" і для надання методичок для промивання мізків дітям у захоплених школах, повідомили у Центрі національного спротиву у суботу, пише УНН.

росіяни звезли працівників так званих освітніх департаментів ТОТ на семінар у Ростові. Теми прості - уніфікація "виховання патріотизму" і методички для промивання мізків школярам

- повідомили у ЦНС.

"Фактично зрадників та гастролерів навчили, як ще ефективніше впроваджувати пропаганду в захоплених школах", - ідеться у повідомленні.

Це, як зазначили у ЦНС, черговий елемент системної спроби змінити ідентичність молодого покоління.

Окупанти навчають українських дітей збирати дрони для армії рф - Центр нацспротиву28.12.24, 00:29 • 21985 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні