Для промивання мізків школярам в окупації росіяни зібрали "освітян" на семінар - Спротив
Київ • УНН
росіяни організували семінар у ростові для "освітян" з окупаційних адміністрацій. Навчання стосувалося уніфікації "виховання патріотизму" та надання методичок для промивання мізків школярам.
росіяни зібрали освітян з окупаційних адміністрацій на "навчання" з "виховання патріотизму" і для надання методичок для промивання мізків дітям у захоплених школах, повідомили у Центрі національного спротиву у суботу, пише УНН.
росіяни звезли працівників так званих освітніх департаментів ТОТ на семінар у Ростові. Теми прості - уніфікація "виховання патріотизму" і методички для промивання мізків школярам
"Фактично зрадників та гастролерів навчили, як ще ефективніше впроваджувати пропаганду в захоплених школах", - ідеться у повідомленні.
Це, як зазначили у ЦНС, черговий елемент системної спроби змінити ідентичність молодого покоління.
