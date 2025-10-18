Для промывания мозгов школьникам в оккупации россияне собрали "педагогов" на семинар - Сопротивление
Киев • УНН
Россияне организовали семинар в Ростове для "педагогов" из оккупационных администраций. Обучение касалось унификации "воспитания патриотизма" и предоставления методичек для промывания мозгов школьникам.
россияне собрали педагогов из оккупационных администраций на "обучение" по "воспитанию патриотизма" и для предоставления методичек для промывания мозгов детям в захваченных школах, сообщили в Центре национального сопротивления в субботу, пишет УНН.
россияне свезли работников так называемых образовательных департаментов ВОТ на семинар в Ростове. Темы простые - унификация "воспитания патриотизма" и методички для промывания мозгов школьникам
"Фактически предателей и гастролеров научили, как еще эффективнее внедрять пропаганду в захваченных школах", - говорится в сообщении.
Это, как отметили в ЦНС, очередной элемент системной попытки изменить идентичность молодого поколения.
Оккупанты учат украинских детей собирать дроны для армии рф - Центр нацсопротивления28.12.24, 00:29 • 21985 просмотров