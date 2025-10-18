Для промывания мозгов школьникам в оккупации россияне собрали "педагогов" на семинар - Сопротивление

россияне собрали педагогов из оккупационных администраций на "обучение" по "воспитанию патриотизма" и для предоставления методичек для промывания мозгов детям в захваченных школах, сообщили в Центре национального сопротивления в субботу, пишет УНН.

россияне свезли работников так называемых образовательных департаментов ВОТ на семинар в Ростове. Темы простые - унификация "воспитания патриотизма" и методички для промывания мозгов школьникам