Россия усиливает милитаризацию молодежи на оккупированных территориях Украины через учебные заведения

Россия развернула новую волну милитаризации на всех временно оккупированных территориях Украины – от учебных заведений до местных администраций. Об этом информирует УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС). Детали По информации аналитиков ЦНС, оккупанты совмещают "патриотические" мероприятия в высших учебных заведениях со скрытыми мобилизационными схемами, пытаясь восполнить нехватку живой силы для войны против Украины. На ВОТ Херсонской области фонд "Защитники Отечества" организовал в местном аграрном университете очередной "урок мужества". На встречу пригласили "военного корреспондента газеты Красная звезда", "ветерана СВО" и сестру погибшего российского военного - говорится в сообщении. Организатор мероприятия, заместитель руководителя регионального отделения фонда Алена Измаева, заявила, что подобные встречи проводятся "во всех учебных заведениях региона". В Центре нацсопротивления сообщили, что во время таких "уроков" представители оккупационных структур целенаправленно работают со студентами призывного возраста. Им предлагают оформить академический отпуск или досрочно оставить учебу, чтобы "подписать контракт и доказать патриотизм на практике". Зафиксированы случаи, когда руководство университетов передавало списки студентов в военкоматы "для участия в молодежных инициативах", фактически используемых для вербовки - отметили в ЦНС. Параллельно на полуострове Крым российские власти изменили подход к набору контрактников. Как сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на местных правозащитников, оккупанты отказались от публичной рекламы службы – исчезли баннеры, ролики и внешняя агитация. Вместо этого вербовка проводится "адресно": почтальонов и представителей местных администраций заставляют разносить мобилизационные брошюры и проводить индивидуальные "беседы" с мужчинами, входящими во внутренние "списки потенциальных контрактников" - пишет Центр нацсопротивления. Университеты, школы и администрации превращаются в очаги военной пропаганды. Такие практики уже фиксируются в Херсонской, Запорожской, Луганской областях и в Крыму. "Под видом "патриотического воспитания" Россия готовит молодежь к войне, используя учебные заведения и гражданскую инфраструктуру как инструмент скрытой мобилизации", - добавили в ЦНС. Напомним кремль включил оккупированные территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в Южный военный округ, создавая основу для принудительной мобилизации. путин объявил о круглогодичном призыве с 2026 года и ввел электронные повестки, усиливая риск незаконного призыва украинцев. На временно оккупированной территории Запорожья оккупанты готовят студентов-медиков к работе на фронте – ЦНС