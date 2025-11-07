Россия усиливает милитаризацию молодежи на оккупированных территориях Украины через учебные заведения

ukenru
00:03 • 3724 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 14286 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 44561 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 49253 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 34342 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 32246 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 57786 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 36670 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 38972 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 50588 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дмитрий Кулеба сделал предложение своей возлюбленной Светлане Павелецкой: что она ответилаVideo6 ноября, 17:20 • 10088 просмотра
В Киеве временно ограничат движение на Столичном шоссе и изменят маршруты общественного транспортаPhoto6 ноября, 17:31 • 6154 просмотра
Удар российских БПЛА по Днепру 6 ноября: есть пострадавшие, повреждены жилые дома6 ноября, 17:33 • 6584 просмотра
Президент Польши заявил о «недостатке благодарности полякам» от Украины6 ноября, 18:16 • 7066 просмотра
Зеленский поручил СНБО готовить решения против лиц с украинским гражданством, выбравших РФ6 ноября, 18:35 • 4898 просмотра
публикации
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 44563 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 27815 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 35136 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 36394 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 57787 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Гутерриш
Биньямин Нетаньяху
Ольга Стефанишина
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Вашингтон
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 29087 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 29849 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 31672 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 47786 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 51732 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Facebook
Instagram

Россия усиливает милитаризацию молодежи на оккупированных территориях Украины через учебные заведения

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Россия развернула новую волну милитаризации на всех временно оккупированных территориях Украины, используя учебные заведения и местные администрации. Оккупанты сочетают «патриотические» мероприятия со скрытыми мобилизационными схемами для восполнения нехватки живой силы.

Россия усиливает милитаризацию молодежи на оккупированных территориях Украины через учебные заведения

Россия развернула новую волну милитаризации на всех временно оккупированных территориях Украины – от учебных заведений до местных администраций. Об этом информирует УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Детали

По информации аналитиков ЦНС, оккупанты совмещают "патриотические" мероприятия в высших учебных заведениях со скрытыми мобилизационными схемами, пытаясь восполнить нехватку живой силы для войны против Украины.

На ВОТ Херсонской области фонд "Защитники Отечества" организовал в местном аграрном университете очередной "урок мужества". На встречу пригласили "военного корреспондента газеты Красная звезда", "ветерана СВО" и сестру погибшего российского военного

- говорится в сообщении.

Организатор мероприятия, заместитель руководителя регионального отделения фонда Алена Измаева, заявила, что подобные встречи проводятся "во всех учебных заведениях региона". 

В Центре нацсопротивления сообщили, что во время таких "уроков" представители оккупационных структур целенаправленно работают со студентами призывного возраста. 

Им предлагают оформить академический отпуск или досрочно оставить учебу, чтобы "подписать контракт и доказать патриотизм на практике". Зафиксированы случаи, когда руководство университетов передавало списки студентов в военкоматы "для участия в молодежных инициативах", фактически используемых для вербовки

- отметили в ЦНС.

Параллельно на полуострове Крым российские власти изменили подход к набору контрактников.

Как сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на местных правозащитников, оккупанты отказались от публичной рекламы службы – исчезли баннеры, ролики и внешняя агитация. Вместо этого вербовка проводится "адресно": почтальонов и представителей местных администраций заставляют разносить мобилизационные брошюры и проводить индивидуальные "беседы" с мужчинами, входящими во внутренние "списки потенциальных контрактников"

- пишет Центр нацсопротивления.

Университеты, школы и администрации превращаются в очаги военной пропаганды. 

Такие практики уже фиксируются в Херсонской, Запорожской, Луганской областях и в Крыму.

"Под видом "патриотического воспитания" Россия готовит молодежь к войне, используя учебные заведения и гражданскую инфраструктуру как инструмент скрытой мобилизации", - добавили в ЦНС.

Напомним

кремль включил оккупированные территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в Южный военный округ, создавая основу для принудительной мобилизации. путин объявил о круглогодичном призыве с 2026 года и ввел электронные повестки, усиливая риск незаконного призыва украинцев.

На временно оккупированной территории Запорожья оккупанты готовят студентов-медиков к работе на фронте – ЦНС03.11.25, 23:01 • 11050 просмотров

Вита Зеленецкая

ОбществоПолитика
Мобилизация
Война в Украине
ТЦК и СП
Владимир Путин
Луганская область
Запорожская область
Херсонская область
Крым