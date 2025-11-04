ukenru
На временно оккупированной территории Запорожья оккупанты готовят студентов-медиков к работе на фронте – ЦНС

Киев • УНН

 • 658 просмотра

российская администрация в Бердянске создала псевдоволонтерское объединение "Барс-85", привлекая студентов местного медицинского колледжа. Это является частью милитаризации образования и подготовки молодежи к работе в военных структурах РФ.

На временно оккупированной территории Запорожья оккупанты готовят студентов-медиков к работе на фронте – ЦНС

Во временно оккупированном Бердянске российская администрация организовала псевдоволонтерское объединение "Барс-85", в которое привлекли студентов местного медицинского колледжа. Официально оно подается как "спасательный отряд" для обучения действиям в чрезвычайных ситуациях, однако фактически это еще один этап милитаризации образования и попытка втянуть украинскую молодежь в войну на стороне России. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Детали

По информации оккупационной администрации, соглашение о создании "Барс-85" подписали заместитель руководителя "Всероссийского студенческого корпуса спасателей" Анастасия Юрченкова и коллаборантка, "директор" Бердянского медколледжа Оксана Грищенко.

Грищенко, бывшая фармацевт из Мариуполя, ныне занимает должность "депутата Бердянского городского совета" от партии "Единая Россия" и возглавляет там "комиссию по вопросам бюджета". В июне 2025 года ее заочно приговорили за коллаборационную деятельность к трем годам лишения свободы. Ее заместителем в колледже работает известная сторонница российского режима, которая открыто поддерживает войну против Украины

- говорится в сообщении.

Отмечается, что название "Барс-85" неслучайно - оно отсылает к "Добровольческому казачьему отряду имени Павла Судоплатова", который создали оккупанты на Запорожье и который участвует в боевых действиях против Сил обороны Украины.

"Таким образом, "спасательный отряд" в Бердянске становится частью более широкой системы подготовки молодежи к работе в военных структурах под видом "волонтерства". Фактически, вместо обучения на медиков, студентов готовят к использованию на фронте - как санитаров, помощников и технический персонал для российской армии", - добавили в ЦНС.

Напомним

На временно оккупированные территории Украины снова прибыли российские медики из Калмыкии. Они фальсифицируют осмотры детей и превращают гражданские больницы в госпитали для российских военных.

Вита Зеленецкая

