На ТОТ Запоріжжя окупанти готують студентів-медиків до роботи на фронті - ЦНС

В тимчасово окупованому Бердянську російська адміністрація організувала псевдоволонтерське об’єднання "Барс-85", до якого залучили студентів місцевого медичного коледжу. Офіційно воно подається як "рятувальний загін" для навчання діям у надзвичайних ситуаціях, однак фактично це ще один етап мілітаризації освіти та спроба втягнути українську молодь у війну на боці росії. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

За інформацією окупаційної адміністрації, угоду про створення "Барс-85" підписали заступниця керівника "Всеросійського студентського корпусу рятувальників" Анастасія Юрченкова та колаборантка, "директорка" Бердянського медколеджу Оксана Грищенко.

Грищенко, колишня фармацевтка з Маріуполя, нині обіймає посаду "депутата Бердянської міської ради" від партії "Єдіная росія" та очолює там "комісію з питань бюджету". У червні 2025 року її заочно засудили за колабораційну діяльність до трьох років позбавлення волі. Її заступницею у коледжі працює відома прихильниця російського режиму, яка відкрито підтримує війну проти України - йдеться у дописі.

Зазначається, що назва "Барс-85" невипадкова - вона відсилає до "Добровольчого козацького загону імені Павла Судоплатова", який створили окупанти на Запоріжжі й який бере участь у бойових діях проти Сил оборони України.

"Таким чином, "рятувальний загін" у Бердянську стає частиною ширшої системи підготовки молоді до роботи у військових структурах під виглядом "волонтерства". Фактично, замість навчання на медиків, студентів готують до використання на фронті - як санітарів, помічників і технічний персонал для російської армії", - додали в ЦНС.

