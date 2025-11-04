ukenru
17:51 • 12010 перегляди
Меню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На ТОТ Запоріжжя окупанти готують студентів-медиків до роботи на фронті - ЦНС

Київ • УНН

 • 762 перегляди

російська адміністрація в Бердянську створила псевдоволонтерське об’єднання "Барс-85", залучивши студентів місцевого медичного коледжу. Це є частиною мілітаризації освіти та підготовки молоді до роботи у військових структурах рф.

На ТОТ Запоріжжя окупанти готують студентів-медиків до роботи на фронті - ЦНС

В тимчасово окупованому Бердянську російська адміністрація організувала псевдоволонтерське об’єднання "Барс-85", до якого залучили студентів місцевого медичного коледжу. Офіційно воно подається як "рятувальний загін" для навчання діям у надзвичайних ситуаціях, однак фактично це ще один етап мілітаризації освіти та спроба втягнути українську молодь у війну на боці росії. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

За інформацією окупаційної адміністрації, угоду про створення "Барс-85" підписали заступниця керівника "Всеросійського студентського корпусу рятувальників" Анастасія Юрченкова та колаборантка, "директорка" Бердянського медколеджу Оксана Грищенко.

Грищенко, колишня фармацевтка з Маріуполя, нині обіймає посаду "депутата Бердянської міської ради" від партії "Єдіная росія" та очолює там "комісію з питань бюджету". У червні 2025 року її заочно засудили за колабораційну діяльність до трьох років позбавлення волі. Її заступницею у коледжі працює відома прихильниця російського режиму, яка відкрито підтримує війну проти України

- йдеться у дописі.

Зазначається, що назва "Барс-85" невипадкова - вона відсилає до "Добровольчого козацького загону імені Павла Судоплатова", який створили окупанти на Запоріжжі й який бере участь у бойових діях проти Сил оборони України.

"Таким чином, "рятувальний загін" у Бердянську стає частиною ширшої системи підготовки молоді до роботи у військових структурах під виглядом "волонтерства". Фактично, замість навчання на медиків, студентів готують до використання на фронті - як санітарів, помічників і технічний персонал для російської армії", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

На тимчасово окуповані території України знову прибули російські медики з калмикії. Вони фальсифікують огляди дітей та перетворюють цивільні лікарні на шпиталі для російських військових.

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в УкраїніЗдоров'я
