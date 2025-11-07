У дитячих садках рф посилюють військову пропаганду
Київ • УНН
У дитячих садках росії запроваджують новий пропагандистський формат – музеї "спеціальної воєнної операції". Цю "методику виховання" схвалили на всеросійському форумі дошкільної освіти.
У дитсадках росії почали створювати "музеї спеціальної воєнної операції" - новий інструмент пропаганди, схвалений на загальноросійському форумі дошкільної освіти. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.
Деталі
У російських дитсадках запроваджують новий пропагандистський формат - музеї "спеціальної воєнної операції".
Таку "методику виховання" схвалили на всеросійському форумі дошкільної освіти, який проходив за підтримки міністерства просвітництва рф. Раніше кремль запровадив "разговори о важном" - щотижневі пропагандистські уроки, на яких виправдовують дії кремля та героїзують учасників війни проти України. А тепер, створюючи присвячені війні музеї, російська влада йде далі у мілітаристській пропаганді серед дітей наймолодшого віку
Зазначається, що з моменту повномасштабного вторгнення влада рф послідовно вибудовує систему ідеологічного контролю, спрямовану на виховання лояльного до путінського режиму покоління.
"Дітей виховують в атмосфері ненависті до України та Заходу, починаючи пропагандистську обробку з дитячого садка. ", - додали в ЦПД.
Нагадаємо
росія виділила 1,5 мільярда рублів на пропаганду в школах на тимчасово окупованих територіях, називаючи війну проти України "поверненням земель". Директори шкіл змушені подавати фейкові звіти про "успішну адаптацію" дітей, щоб уникнути перевірок.
росія посилює мілітаризацію молоді на окупованих територіях України через навчальні заклади07.11.25, 02:15 • 3726 переглядiв