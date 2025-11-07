ukenru
7 листопада, 17:00 • 21171 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
7 листопада, 15:49 • 28429 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 35023 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 35043 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 33846 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 21149 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 49939 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 36968 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 39518 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 30336 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Графіки відключень електроенергії
У дитячих садках рф посилюють військову пропаганду

Київ • УНН

 • 964 перегляди

У дитячих садках росії запроваджують новий пропагандистський формат – музеї "спеціальної воєнної операції". Цю "методику виховання" схвалили на всеросійському форумі дошкільної освіти.

У дитячих садках рф посилюють військову пропаганду

У дитсадках росії почали створювати "музеї спеціальної воєнної операції" - новий інструмент пропаганди, схвалений на загальноросійському форумі дошкільної освіти. Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Деталі

У російських дитсадках запроваджують новий пропагандистський формат - музеї "спеціальної воєнної операції". 

Таку "методику виховання" схвалили на всеросійському форумі дошкільної освіти, який проходив за підтримки міністерства просвітництва рф. Раніше кремль запровадив "разговори о важном" - щотижневі пропагандистські уроки, на яких виправдовують дії кремля та героїзують учасників війни проти України. А тепер, створюючи присвячені війні музеї, російська влада йде далі у мілітаристській пропаганді серед дітей наймолодшого віку

- повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що з моменту повномасштабного вторгнення влада рф послідовно вибудовує систему ідеологічного контролю, спрямовану на виховання лояльного до путінського режиму покоління.

"Дітей виховують в атмосфері ненависті до України та Заходу, починаючи пропагандистську обробку з дитячого садка. ", - додали в ЦПД.

Нагадаємо

росія виділила 1,5 мільярда рублів на пропаганду в школах на тимчасово окупованих територіях, називаючи війну проти України "поверненням земель". Директори шкіл змушені подавати фейкові звіти про "успішну адаптацію" дітей, щоб уникнути перевірок.

росія посилює мілітаризацію молоді на окупованих територіях України через навчальні заклади07.11.25, 02:15 • 3726 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Україна