Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив про чергову спробу кремля змінити шкільну програму з історії для учнів 10-11 класів. Нові підручники, розроблені за редакцією володимира Ммдинського, мають на меті остаточно закріпити ідеологічні тези пропаганди та виправдати агресію проти України. Про це пише УНН.

Деталі

У нових виданнях автори роблять особливий акцент на причинах так званої "сво", нав'язуючи дітям думку, що війна була "вимушеним кроком" для порятунку світу від глобального конфлікту з НАТО. Згідно з новим наративом, росія виступає в ролі "захисника цивілізації", а будь-які загарбницькі дії подаються як логічне продовження "історичної місії" держави. Такий підхід повністю ігнорує реальні факти міжнародного права та суверенітету України.

Вигадані події та фактологічні помилки

Найбільш абсурдним нововведенням підручника став опис зустрічі путіна та Дональда Трампа на Алясці, яка подається як символ "визнання" росії світовими лідерами. Експерти наголошують, що включення подібних подій, які не мають підтвердження в реальній політичній хроніці або подаються в маніпулятивному контексті, перетворює підручник на суто пропагандистський проєкт.

Ці підручники не мають нічого спільного з історичною наукою, вони є виключно інструментом ідеологічної обробки дітей – підкреслюють у Центрі протидії дезінформації.

Фахівці також зазначають, що попередні версії книг мединського вже викликали хвилю критики навіть серед російських вчителів через величезну кількість грубих помилок, проте кремль продовжує використовувати освіту як зброю у гібридній війні.

