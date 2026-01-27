У росії хочуть заборонити анонімність в інтернеті - ЦПД

У росії пропонують запровадити обов’язкову паспортну ідентифікацію для користувачів соцмереж і месенджерів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що депутат держдуми рф андрій свинцов висунув ідею заборонити анонімність в інтернеті та зобов’язати користувачів входити в соцмережі та месенджери через цифровий ID, прив’язаний до паспорта та оператора зв’язку.

Фактично кожна дія в мережі має бути "підписана" конкретною людиною, яку держава зможе без зусиль ідентифікувати. Ця ініціатива може відкрити новий етап цифрового контролю під гаслами "легального й безпечного інтернету". Хоча насправді такі підходи несуть ризики для безпеки персональних даних. Онлайн-платформам доведеться зберігати велику кількість паспортних даних, які, як показує практика, неминуче будуть "злиті" в мережу - прогнозують у ЦПД.

Там вказують, що пропозиція повністю вписується в курс на ізоляцію рунету.

"Обмеження анонімності скоротить доступ до іноземних платформ та альтернативних джерел інформації. Також це дасть державі нові приводи для репресій. Під виглядом боротьби за "порядок" російська влада будує цифрову версію поліцейської держави", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

З 1 січня 2026 року російські інтернет-сервіси зобов'язані зберігати всі аудіо-, відео- та текстові повідомлення користувачів протягом трьох років, навіть якщо їх було видалено.

