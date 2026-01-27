$43.140.03
26 січня, 17:23 • 10243 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 23089 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 19836 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 26118 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 24473 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 39626 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 25479 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 50566 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22744 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 42048 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У росії хочуть заборонити анонімність в інтернеті - ЦПД

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Депутат держдуми рф андрій свинцов пропонує заборонити анонімність в інтернеті. Користувачі повинні будуть входити в соцмережі та месенджери через цифровий ID, прив'язаний до паспорта.

У росії хочуть заборонити анонімність в інтернеті - ЦПД

У росії пропонують запровадити обов’язкову паспортну ідентифікацію для користувачів соцмереж і месенджерів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що депутат держдуми рф андрій свинцов висунув ідею заборонити анонімність в інтернеті та зобов’язати користувачів входити в соцмережі та месенджери через цифровий ID, прив’язаний до паспорта та оператора зв’язку.

Фактично кожна дія в мережі має бути "підписана" конкретною людиною, яку держава зможе без зусиль ідентифікувати. Ця ініціатива може відкрити новий етап цифрового контролю під гаслами "легального й безпечного інтернету". Хоча насправді такі підходи несуть ризики для безпеки персональних даних. Онлайн-платформам доведеться зберігати велику кількість паспортних даних, які, як показує практика, неминуче будуть "злиті" в мережу

- прогнозують у ЦПД.

Там вказують, що пропозиція повністю вписується в курс на ізоляцію рунету.

"Обмеження анонімності скоротить доступ до іноземних платформ та альтернативних джерел інформації. Також це дасть державі нові приводи для репресій. Під виглядом боротьби за "порядок" російська влада будує цифрову версію поліцейської держави", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

З 1 січня 2026 року російські інтернет-сервіси зобов'язані зберігати всі аудіо-, відео- та текстові повідомлення користувачів протягом трьох років, навіть якщо їх було видалено.

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуТехнології
