росія масово обмежує мобільний інтернет по всій країні, прикриваючись безпекою - ЦПД

$42.560.14
49.800.29
ukenru
10:27 • 2580 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 3948 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 5960 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 7054 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 24914 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 49155 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 135569 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 210090 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 82362 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 90058 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.5м/с
91%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чехія продовжить участь в ініціативі щодо боєприпасів для України за умови фінансування іншими державами - прем'єр7 січня, 01:16 • 19862 перегляди
Коваленко: Україна стане головним гарантом стабільності Європи7 січня, 01:51 • 8378 перегляди
Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні7 січня, 02:57 • 23174 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди7 січня, 04:03 • 28391 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo08:15 • 17613 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 56402 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 93872 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 180326 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 121888 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 178137 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Львів
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 31629 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 51485 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 94486 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 86416 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 81163 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Опалення
Financial Times

росія масово обмежує мобільний інтернет по всій країні, прикриваючись безпекою - ЦПД

Київ • УНН

 • 220 перегляди

У 2025 році в росії зафіксовано понад 11 тисяч відключень мобільного інтернету в 80 регіонах, включаючи камчатку. Влада пояснює це захистом від безпілотників, хоча справжня мета - посилення контролю над інформаційним простором.

росія масово обмежує мобільний інтернет по всій країні, прикриваючись безпекою - ЦПД

У різних регіонах росії протягом 2025 року неодноразово фіксують обмеження роботи мобільного інтернету. Черговий випадок стався на Камчатці, де влада пояснила це міркуваннями безпеки. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

Губернатор камчатського краю володимир солодов повідомив про обмеження мобільного інтернету в регіоні. Офіційна причина - "захист стратегічних об'єктів міноборони від атак безпілотників". камчатка розташована за 7,5 тис. кілометрів від України

 - йдеться у дописі.

За даними моніторингових ресурсів, упродовж 2025 року мобільний інтернет у росії відключали понад 11 тисяч разів у 80 регіонах. У низці регіонів такі обмеження фіксували щодня. Відключення мобільного інтернету анонсували, також, і на новорічну ніч.

Формально все подається як "заходи безпеки". Насправді, кремль поступово перетворює інтернет на повністю контрольований простір. Під приводом небезпеки влада отримує можливість у будь-який момент ізолювати цілі регіони від зовнішньої інформації та перевірити, як реагує населення і наскільки ефективно працюють механізми централізованого контролю. Це не про безпеку - це про контроль. росіяни дедалі більше живуть в інформаційному просторі, де кремль контролює навіть їхні базові умови життя

- повідомляють в ЦПД.

Нагадаємо

Впродовж 2025 року мобільний інтернет відключали понад 11 тисяч разів у 80 регіонах рф, у 25 з них - щодня. Влада пояснює це вимогами безпеки, але справжня мета - поступова цифрова ізоляція росії.

Алла Кіосак

Новини СвітуТехнології
Новий рік
російська пропаганда
Війна в Україні
Україна