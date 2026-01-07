В разных регионах России в течение 2025 года неоднократно фиксируются ограничения работы мобильного интернета. Очередной случай произошел на Камчатке, где власти объяснили это соображениями безопасности. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил об ограничении мобильного интернета в регионе. Официальная причина - "защита стратегических объектов минобороны от атак беспилотников". Камчатка расположена в 7,5 тыс. километрах от Украины - говорится в сообщении.

По данным мониторинговых ресурсов, в течение 2025 года мобильный интернет в России отключали более 11 тысяч раз в 80 регионах. В ряде регионов такие ограничения фиксировали ежедневно. Отключение мобильного интернета анонсировали также и на новогоднюю ночь.

Формально все подается как "меры безопасности". На самом деле, кремль постепенно превращает интернет в полностью контролируемое пространство. Под предлогом опасности власти получают возможность в любой момент изолировать целые регионы от внешней информации и проверить, как реагирует население и насколько эффективно работают механизмы централизованного контроля. Это не о безопасности - это о контроле. Россияне все больше живут в информационном пространстве, где кремль контролирует даже их базовые условия жизни - сообщают в ЦПД.

Напомним

В течение 2025 года мобильный интернет отключали более 11 тысяч раз в 80 регионах РФ, в 25 из них - ежедневно. Власти объясняют это требованиями безопасности, но истинная цель - постепенная цифровая изоляция России.