$43.140.03
50.650.13
ukenru
26 января, 17:23 • 10371 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 23532 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 20067 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 26340 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 24639 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 39786 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 25525 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 50695 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22769 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 42084 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В России хотят запретить анонимность в интернете - ЦПД

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Депутат госдумы рф Андрей Свинцов предлагает запретить анонимность в интернете. Пользователи должны будут входить в соцсети и мессенджеры через цифровой ID, привязанный к паспорту.

В России хотят запретить анонимность в интернете - ЦПД

В России предлагают ввести обязательную паспортную идентификацию для пользователей соцсетей и мессенджеров. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что депутат госдумы рф андрей свинцов выдвинул идею запретить анонимность в интернете и обязать пользователей входить в соцсети и мессенджеры через цифровой ID, привязанный к паспорту и оператору связи.

Фактически каждое действие в сети должно быть "подписано" конкретным человеком, которого государство сможет без труда идентифицировать. Эта инициатива может открыть новый этап цифрового контроля под лозунгами "легального и безопасного интернета". Хотя на самом деле такие подходы несут риски для безопасности персональных данных. Онлайн-платформам придется хранить большое количество паспортных данных, которые, как показывает практика, неизбежно будут "слиты" в сеть

- прогнозируют в ЦПД.

Там указывают, что предложение полностью вписывается в курс на изоляцию рунета.

"Ограничение анонимности сократит доступ к иностранным платформам и альтернативным источникам информации. Также это даст государству новые поводы для репрессий. Под видом борьбы за "порядок" российская власть строит цифровую версию полицейского государства", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

С 1 января 2026 года российские интернет-сервисы обязаны хранить все аудио-, видео- и текстовые сообщения пользователей в течение трех лет, даже если они были удалены.

