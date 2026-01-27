В России хотят запретить анонимность в интернете - ЦПД

В России предлагают ввести обязательную паспортную идентификацию для пользователей соцсетей и мессенджеров. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что депутат госдумы рф андрей свинцов выдвинул идею запретить анонимность в интернете и обязать пользователей входить в соцсети и мессенджеры через цифровой ID, привязанный к паспорту и оператору связи.

Фактически каждое действие в сети должно быть "подписано" конкретным человеком, которого государство сможет без труда идентифицировать. Эта инициатива может открыть новый этап цифрового контроля под лозунгами "легального и безопасного интернета". Хотя на самом деле такие подходы несут риски для безопасности персональных данных. Онлайн-платформам придется хранить большое количество паспортных данных, которые, как показывает практика, неизбежно будут "слиты" в сеть - прогнозируют в ЦПД.

Там указывают, что предложение полностью вписывается в курс на изоляцию рунета.

"Ограничение анонимности сократит доступ к иностранным платформам и альтернативным источникам информации. Также это даст государству новые поводы для репрессий. Под видом борьбы за "порядок" российская власть строит цифровую версию полицейского государства", - резюмируют в ЦПД.

Напомним

С 1 января 2026 года российские интернет-сервисы обязаны хранить все аудио-, видео- и текстовые сообщения пользователей в течение трех лет, даже если они были удалены.

