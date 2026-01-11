Тотальний нагляд: у рф посилили контроль над інтернетом та терміни зберігання даних - ЦПД

$42.990.00
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
16:41 • 11635 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 14627 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 16605 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 31364 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 26904 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 32032 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 42604 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 65716 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 44082 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
250 тисяч чоловіків 25+ навчаються у вишах: у Раді готують обмеження відстрочки11 січня, 10:40 • 6312 перегляди
"Гуляйполе - це велика сіра зона" - Сили оборони Півдня11 січня, 11:06 • 8976 перегляди
Сили оборони зривають спроби росії створити загрозу наступу на Суми - 7-й корпус ДШВVideo11 січня, 12:10 • 5962 перегляди
Виживання без підтримки і без перспектив: у розвідці заявили, що регіони рф охопила фінансова криза11 січня, 12:15 • 22511 перегляди
Взяв шлюб просто на позиції: боєць бригади "Хижак" одружився через "Дію"Video11 січня, 13:08 • 4646 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 31363 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 56143 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 104094 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 130773 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 100000 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Садовий
Роберт Фіцо
Україна
Запорізька область
Херсонська область
Дніпро (місто)
Львів
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 20857 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 23474 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 79080 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 79721 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 99967 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
The New York Times

Тотальний нагляд: у рф посилили контроль над інтернетом та терміни зберігання даних - ЦПД

Київ • УНН

 • 10 перегляди

З 1 січня 2026 року російські інтернет-сервіси зобов'язані зберігати всі аудіо-, відео- та текстові повідомлення користувачів протягом трьох років, навіть якщо їх було видалено. Компанії також мають надавати ці дані силовим структурам за першим запитом.

Тотальний нагляд: у рф посилили контроль над інтернетом та терміни зберігання даних - ЦПД

Центр протидії дезінформації повідомив про чергове посилення цифрового контролю в восії. З 1 січня 2026 року російські інтернет-сервіси зобов’язані зберігати всі аудіо-, відео- та текстові повідомлення користувачів протягом трьох років, навіть якщо вони були видалені. Окрім зберігання, компанії мають надавати ці дані силовим структурам за першим запитом. Раніше встановлений термін зберігання інформації становив один рік. Про це пише УНН.

Деталі

Формальним приводом для нововведень російська влада називає "захист від шахраїв". Проте, за оцінкою ЦПД, кремль використовує це пояснення для розширення інструментів стеження, цензури та політичного тиску.

росія навмисно атакувала Київ 9 січня, щоб заморозити людей - ЦПД09.01.26, 13:06 • 4462 перегляди

Фактично в країні зникає можливість приватного спілкування, оскільки особисті повідомлення за будь-який період можуть бути використані правоохоронцями для пошуку "екстремізму" або "дискредитації".

Наслідки для суспільства

Головною метою таких заходів є насадження самоцензури серед громадян. Влада розраховує, що через ризик кримінального переслідування за приватне листування росіяни уникатимуть будь-яких критичних висловлювань у мережі. У росії продовжується розбудова цифрової моделі тотального нагляду, де страх стає ключовим інструментом державного управління. 

росія вимирає: за два роки з карти зникло понад пів тисячі сіл - ЦПД08.01.26, 05:30 • 6066 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні