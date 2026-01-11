Тотальний нагляд: у рф посилили контроль над інтернетом та терміни зберігання даних - ЦПД

Центр протидії дезінформації повідомив про чергове посилення цифрового контролю в восії. З 1 січня 2026 року російські інтернет-сервіси зобов’язані зберігати всі аудіо-, відео- та текстові повідомлення користувачів протягом трьох років, навіть якщо вони були видалені. Окрім зберігання, компанії мають надавати ці дані силовим структурам за першим запитом. Раніше встановлений термін зберігання інформації становив один рік. Про це пише УНН.

Деталі

Формальним приводом для нововведень російська влада називає "захист від шахраїв". Проте, за оцінкою ЦПД, кремль використовує це пояснення для розширення інструментів стеження, цензури та політичного тиску.

Фактично в країні зникає можливість приватного спілкування, оскільки особисті повідомлення за будь-який період можуть бути використані правоохоронцями для пошуку "екстремізму" або "дискредитації".

Наслідки для суспільства

Головною метою таких заходів є насадження самоцензури серед громадян. Влада розраховує, що через ризик кримінального переслідування за приватне листування росіяни уникатимуть будь-яких критичних висловлювань у мережі. У росії продовжується розбудова цифрової моделі тотального нагляду, де страх стає ключовим інструментом державного управління.

