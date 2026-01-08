росія вимирає: за два роки з карти зникло понад пів тисячі сіл - ЦПД
Київ • УНН
У 2025 році в росії офіційно припинили існування 266 сіл, роком раніше зникли понад 300 населених пунктів. Найбільше "зникнень" фіксують у костромській області, а також новгородській області та пермському краї.
Деталі
Зазначається, що найбільше "зникнень" фіксують у костромській області, яка зберігає лідерство другий рік поспіль. При цьому значні показники також зафіксовані у новгородській області та пермському краї - віддалених від зони бойових дій територіях.
Важливо розуміти, що до юридичного оформлення факту зникнення того чи іншого населеного пункту ведуть десятиліття занепаду. російська держава не бажає інвестувати кошти у власну глибинку, дозволяючи їй просто зникати
У ЦПД вказують, що на цьому тлі ще цинічніший та абсурдніший вигляд має політика кремля щодо України.
путін готовий класти десятки тисяч людей і витрачати колосальні ресурси заради захоплення територій в Україні, тоді як власні території пустують. У росії одне за одним вимирають села, але замість їх порятунку кремль спрямовує колосальні бюджети на те, щоб стирати з лиця землі цілі населені пункти в Україні
Там додають, що вимирання сіл у рф лише підтверджує, що путінська росія не здатна на розвиток - це модель держави, яка лише нищить і спустошує все, до чого може дотягнутися.
Нагадаємо
Міністерство науки та вищої освіти рф оголосило про ліквідацію 45 тисяч платних місць у вишах, що становить близько 13% від загальної кількості. Університети різко підвищують вартість навчання, а держава позбавляє студентів пільгових кредитів.
