росія вимирає: за два роки з карти зникло понад пів тисячі сіл - ЦПД

$42.560.14
49.800.29
ukenru
23:38 • 4468 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 16190 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 23215 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21 • 18980 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11 • 21204 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 24025 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 31896 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 27321 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 28501 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 20192 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3.1м/с
91%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Екіпаж захопленого танкера, пов'язаного з Венесуелою, може постати перед судом у США - Білий дім7 січня, 17:29 • 5288 перегляди
Білецький про кадрові зміни в СБУ: відставка Малюка – мінус, але ключові фігури збережені і навіть отримали підвищенняPhoto7 січня, 18:05 • 6168 перегляди
Діяти, а не боятися: Сибіга про підхід Трампа у відносинах з рф7 січня, 18:13 • 4554 перегляди
Сибіга: Україна розглянула звернення Гани щодо громадянина, захопленого як найманця рфVideo7 січня, 19:32 • 5080 перегляди
росія терміново евакуює співробітників посольства рф з Ізраїлю - ЗМІ23:02 • 10285 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 24548 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 29492 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 31896 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 74462 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 111845 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Керолайн Левітт
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Париж
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 12983 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 41793 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 61486 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 103751 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 95142 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Times
Starlink

росія вимирає: за два роки з карти зникло понад пів тисячі сіл - ЦПД

Київ • УНН

 • 40 перегляди

У 2025 році в росії офіційно припинили існування 266 сіл, роком раніше зникли понад 300 населених пунктів. Найбільше "зникнень" фіксують у костромській області, а також новгородській області та пермському краї.

росія вимирає: за два роки з карти зникло понад пів тисячі сіл - ЦПД

У 2025 році в росії офіційно припинили існування 266 сіл. Роком раніше з карти рф зникли ще понад 300 населених пунктів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що найбільше "зникнень" фіксують у костромській області, яка зберігає лідерство другий рік поспіль. При цьому значні показники також зафіксовані у новгородській області та пермському краї - віддалених від зони бойових дій територіях.

Важливо розуміти, що до юридичного оформлення факту зникнення того чи іншого населеного пункту ведуть десятиліття занепаду. російська держава не бажає інвестувати кошти у власну глибинку, дозволяючи їй просто зникати

- йдеться у повідомленні.

У ЦПД вказують, що на цьому тлі ще цинічніший та абсурдніший вигляд має політика кремля щодо України.

путін готовий класти десятки тисяч людей і витрачати колосальні ресурси заради захоплення територій в Україні, тоді як власні території пустують. У росії одне за одним вимирають села, але замість їх порятунку кремль спрямовує колосальні бюджети на те, щоб стирати з лиця землі цілі населені пункти в Україні

- констатують у ЦПД.

Там додають, що вимирання сіл у рф лише підтверджує, що путінська росія не здатна на розвиток - це модель держави, яка лише нищить і спустошує все, до чого може дотягнутися.

Нагадаємо

Міністерство науки та вищої освіти рф оголосило про ліквідацію 45 тисяч платних місць у вишах, що становить близько 13% від загальної кількості. Університети різко підвищують вартість навчання, а держава позбавляє студентів пільгових кредитів.

ГУР про наслідки війни для агресора: у росії очікують скорочення населення на 25% 18.09.25, 10:10 • 4326 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоНовини Світу
Володимир Путін
Рада національної безпеки і оборони України