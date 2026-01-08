Россия вымирает: за два года с карты исчезло более полутысячи сел - ЦПД

$42.560.14
49.800.29
ukenru
23:38 • 5772 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 17545 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 24288 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 19768 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 21821 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 24462 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 32546 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 27552 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 28801 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 20317 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
2м/с
96%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Немецкие военные не смогли сбить три неизвестных БПЛА над авиабазой Аннабург7 января, 18:50 • 3820 просмотра
рф вербует южноафриканских геймеров на войну против Украины с помощью ARMA3 и Discord - СМИ7 января, 18:58 • 3782 просмотра
Бургомистра Берлина призывают к отставке из-за игры в теннис во время блэкаута7 января, 18:59 • 3392 просмотра
Сибига: Украина рассмотрела обращение Ганы относительно гражданина, захваченного как наемника РФVideo7 января, 19:32 • 6152 просмотра
Россия срочно эвакуирует сотрудников посольства РФ из Израиля - СМИ23:02 • 11349 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 25110 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 30039 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 32546 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 74829 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 112215 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Рустем Умеров
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Париж
Днепр
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 13302 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 41993 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 61688 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 103955 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 95342 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Таймс
Старлинк

Россия вымирает: за два года с карты исчезло более полутысячи сел - ЦПД

Киев • УНН

 • 868 просмотра

В 2025 году в России официально прекратили существование 266 сел, годом ранее исчезли более 300 населенных пунктов. Больше всего "исчезновений" фиксируют в Костромской области, а также Новгородской области и Пермском крае.

Россия вымирает: за два года с карты исчезло более полутысячи сел - ЦПД

В 2025 году в России официально прекратили существование 266 сел. Годом ранее с карты РФ исчезли еще более 300 населенных пунктов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что больше всего "исчезновений" фиксируют в Костромской области, которая сохраняет лидерство второй год подряд. При этом значительные показатели также зафиксированы в Новгородской области и Пермском крае - удаленных от зоны боевых действий территориях.

Важно понимать, что к юридическому оформлению факта исчезновения того или иного населенного пункта ведут десятилетия упадка. Российское государство не желает инвестировать средства в собственную глубинку, позволяя ей просто исчезать

- говорится в сообщении.

В ЦПД указывают, что на этом фоне еще более циничный и абсурдный вид имеет политика Кремля в отношении Украины.

Путин готов класть десятки тысяч людей и тратить колоссальные ресурсы ради захвата территорий в Украине, тогда как собственные территории пустуют. В России одно за другим вымирают села, но вместо их спасения Кремль направляет колоссальные бюджеты на то, чтобы стирать с лица земли целые населенные пункты в Украине

- констатируют в ЦПД.

Там добавляют, что вымирание сел в РФ лишь подтверждает, что путинская Россия не способна на развитие - это модель государства, которое лишь уничтожает и опустошает все, до чего может дотянуться.

Напомним

Министерство науки и высшего образования РФ объявило о ликвидации 45 тысяч платных мест в вузах, что составляет около 13% от общего количества. Университеты резко повышают стоимость обучения, а государство лишает студентов льготных кредитов.

ГУР о последствиях войны для агрессора: в россии ожидают сокращения населения на 25%18.09.25, 10:10 • 4332 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоНовости Мира
Владимир Путин
Совет национальной безопасности и обороны Украины