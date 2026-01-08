Россия вымирает: за два года с карты исчезло более полутысячи сел - ЦПД

В 2025 году в России официально прекратили существование 266 сел. Годом ранее с карты РФ исчезли еще более 300 населенных пунктов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что больше всего "исчезновений" фиксируют в Костромской области, которая сохраняет лидерство второй год подряд. При этом значительные показатели также зафиксированы в Новгородской области и Пермском крае - удаленных от зоны боевых действий территориях.

Важно понимать, что к юридическому оформлению факта исчезновения того или иного населенного пункта ведут десятилетия упадка. Российское государство не желает инвестировать средства в собственную глубинку, позволяя ей просто исчезать - говорится в сообщении.

В ЦПД указывают, что на этом фоне еще более циничный и абсурдный вид имеет политика Кремля в отношении Украины.

Путин готов класть десятки тысяч людей и тратить колоссальные ресурсы ради захвата территорий в Украине, тогда как собственные территории пустуют. В России одно за другим вымирают села, но вместо их спасения Кремль направляет колоссальные бюджеты на то, чтобы стирать с лица земли целые населенные пункты в Украине - констатируют в ЦПД.

Там добавляют, что вымирание сел в РФ лишь подтверждает, что путинская Россия не способна на развитие - это модель государства, которое лишь уничтожает и опустошает все, до чего может дотянуться.

Напомним

