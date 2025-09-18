$41.180.06
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 26580 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка Украины
17 сентября, 17:46 • 35222 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 28824 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 28706 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 32863 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 39387 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 41566 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 40619 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 год
16 сентября, 16:50 • 115523 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
ГУР о последствиях войны для агрессора: в россии ожидают сокращения населения на 25%

Киев • УНН

 • 642 просмотра

По данным ГУР МО Украины, население россии может сократиться на 25% за 50 лет, что связано с войной. Потери рф в войне составляют более миллиона солдат убитыми и ранеными, преимущественно мужчин в возрасте 20-35 лет.

ГУР о последствиях войны для агрессора: в россии ожидают сокращения населения на 25%

Численность населения россии в ближайшие 50 лет может сократиться как минимум на 25%. Начатая рф война - одна из определяющих причин негативных демографических явлений. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

Согласно закрытым демографическим отчетам, циркулирующим в документообороте в россии, численность населения государства-агрессора в ближайшие 50 лет может сократиться как минимум на 25%. Уже сейчас предприятия в россии испытывают дефицит рабочей силы, а в учреждениях профессионально-технического образования не хватает студентов

- информирует разведка.

Сообщается, что наиболее удручающие демографические тенденции фиксируются в дальневосточных регионах государства-агрессора, откуда москва выгребла большинство мужчин и отправила в утилизацию на преступной войне против Украины.

ГУР подчеркивает, что начатая россией война - одна из определяющих причин негативных демографических явлений и соответствующих прогнозов внутри государства-агрессора.

"Во время боевых действий так называемая российская федерация потеряла более миллиона солдат своей оккупационной армии убитыми и ранеными: большинство - мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, составляющие основу демографической пирамиды. Чтобы замедлить кризисные проявления в демографии и экономике, российские чиновники предлагают активнее привлекать трудовых мигрантов. Их, кстати, тоже активно вербуют для участия в преступной войне", - говорится в сообщении.

Разведка отмечает, что такой подход кремля "в очередной раз свидетельствует о нежелании путинской диктатуры прекращать боевые действия, а наоборот - продолжать войну против Украины, до последнего используя порабощенные народы так называемой рф, а также мужское население на оккупированных украинских территориях".

россия уже четвертый год блокирует данные о населении из-за потерь в войне против Украины - Bloomberg08.07.25, 13:02 • 1334 просмотра

Дополнение

Newsweek и Moscow Times сообщали в мае этого года, что в рф впервые отказались от публикации статистики по демографии на фоне падения рождаемости до уровня, не виданного с конца 18-го или начала 19-го века.

Анна Мурашко

Война в УкраинеНовости Мира
Украина