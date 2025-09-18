ГУР о последствиях войны для агрессора: в россии ожидают сокращения населения на 25%
Киев • УНН
По данным ГУР МО Украины, население россии может сократиться на 25% за 50 лет, что связано с войной. Потери рф в войне составляют более миллиона солдат убитыми и ранеными, преимущественно мужчин в возрасте 20-35 лет.
Численность населения россии в ближайшие 50 лет может сократиться как минимум на 25%. Начатая рф война - одна из определяющих причин негативных демографических явлений. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.
Согласно закрытым демографическим отчетам, циркулирующим в документообороте в россии, численность населения государства-агрессора в ближайшие 50 лет может сократиться как минимум на 25%. Уже сейчас предприятия в россии испытывают дефицит рабочей силы, а в учреждениях профессионально-технического образования не хватает студентов
Сообщается, что наиболее удручающие демографические тенденции фиксируются в дальневосточных регионах государства-агрессора, откуда москва выгребла большинство мужчин и отправила в утилизацию на преступной войне против Украины.
ГУР подчеркивает, что начатая россией война - одна из определяющих причин негативных демографических явлений и соответствующих прогнозов внутри государства-агрессора.
"Во время боевых действий так называемая российская федерация потеряла более миллиона солдат своей оккупационной армии убитыми и ранеными: большинство - мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, составляющие основу демографической пирамиды. Чтобы замедлить кризисные проявления в демографии и экономике, российские чиновники предлагают активнее привлекать трудовых мигрантов. Их, кстати, тоже активно вербуют для участия в преступной войне", - говорится в сообщении.
Разведка отмечает, что такой подход кремля "в очередной раз свидетельствует о нежелании путинской диктатуры прекращать боевые действия, а наоборот - продолжать войну против Украины, до последнего используя порабощенные народы так называемой рф, а также мужское население на оккупированных украинских территориях".
Дополнение
Newsweek и Moscow Times сообщали в мае этого года, что в рф впервые отказались от публикации статистики по демографии на фоне падения рождаемости до уровня, не виданного с конца 18-го или начала 19-го века.