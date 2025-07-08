россия уже четвертый год блокирует данные о населении из-за потерь в войне против Украины - Bloomberg

Раскрытие полной картины демографической ситуации в россии становится все более сложным после того, как государство-агрессор прекратило публиковать ежемесячную статистику населения на фоне потерь, которые оно несет во время агрессивной войны кремля против Украины. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

российский диктатор владимир путин сделал приоритетом преодоление сокращения населения. Но оценка прогресса усложняется контролем властей над потоком информации, в частности относительно потерь в боевых действиях против Украины, которые продолжаются уже четвертый год.

На прошлой неделе федеральная служба статистики опубликовала социально-экономический отчет за первые пять месяцев этого года без традиционного раздела о демографии. Последние доступные данные касаются первого квартала 2025 года, когда количество смертей в стране в целом значительно превысило количество рождений.

Начиная с марта 2025 года, публичной демографической статистики почти нет. Полная статистика доступна только государственным экспертам, которые анализируют ее с грифом "только для служебного пользования" - сказал независимый демограф Алексей Ракша.

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Потери россии в войне против Украины

россия не разглашает данные о потерях в войне, и оценки разнятся. Хотя западные источники называют цифру около 1 миллиона, некоторые российские источники оценивают ее примерно в 200 тысяч.

В прошлом году рождаемость сократилась до 1,22 миллиона человек — самый низкий уровень с 1999 года. В это же время смертность выросла на 3,3% ежегодно до 1,82 миллиона, согласно данным, опубликованным росстатом в начале этого года. Темпы сокращения населения ускорились примерно на 20% по сравнению с 2023 годом, частично из-за войны.

россия последовательно закрывает демографическую статистику. В 2020 году, во время пандемии Covid, росстат прекратил публикацию оперативных данных о смертности по причинам.

С начала агрессивной войны в 2022 году служба уменьшила детализацию статистики смертности. В мае 2025 года росстат прекратил публикацию данных о рождаемости и другой демографической статистики.

Годовые данные могут все еще стать доступными, но решение прекратить публикацию ежемесячной информации ограничивает возможности анализа, по словам независимого демографа Игоря Ефремова. Демографические данные, которые были скрыты в конце 1960-х или в начале 1970-х годов в Советском Союзе из-за снижения продолжительности жизни, снова стали доступными только в конце 1980-х годов, сказал он.

Трудно сказать, как долго данные будут закрыты. В этом случае все недоступные данные могут быть опубликованы через год после окончания военных операций – сказал Ефремов.

Дополнение

Анализ спутниковых снимков показывает, что россия использует для войны против Украины остатки советской бронетехники, которая нуждается в восстановлении. Ценность этого ресурса уменьшается, враг переходит на мотоциклы и багги.