У росії зменшуються запаси радянської техніки внаслідок війни в Україні - ISW

У війні проти України росія продовжує покладатися на запаси бронетехніки радянських часів, які наближаються до критичної точки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Інститут вивчення війни.

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За даними звіту, який посилається на супутникові знімки окремих заводів з ремонту бронетехніки в росії, кремль продовжує покладатися на відновлення своїх запасів бронетехніки радянських часів. Водночас, більшість бойових броньованих машин радянського виробництва, які росія забирає зі зберігання, відновлює і відправляє в Україну, не перебувають у достатньо хорошому стані для негайного розгортання на фронті без відновлення, як це росіяни могли зробити на початку повномасштабної війни.

Як зазначають експерти, якщо раніше росіяни активно використовували бротехніку радянських часів, щоб компенсувати високі втрати, то тепер, оскільки цей ресурс наближається до точки зменшення його доступності, а росіяни все частіше використовують мотоцикли та баггі.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на 27 червня понад чверть зі 187 боїв на фронті сталася на Покровському напрямку.