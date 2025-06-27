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В россии сокращаются запасы советской техники в результате войны в Украине - ISW

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Анализ спутниковых снимков показывает, что россия использует для войны против Украины остатки советской бронетехники, которая нуждается в восстановлении. Ценность этого ресурса уменьшается, враг переходит на мотоциклы и багги.

В россии сокращаются запасы советской техники в результате войны в Украине - ISW

В войне против Украины россия продолжает полагаться на запасы бронетехники советских времен, которые приближаются к критической точке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Институт изучения войны.

Детали

По данным отчета, который ссылается на спутниковые снимки отдельных заводов по ремонту бронетехники в россии, Кремль продолжает полагаться на восстановление своих запасов бронетехники советских времен. В то же время, большинство боевых бронированных машин советского производства, которые россия забирает с хранения, восстанавливает и отправляет в Украину, не находятся в достаточно хорошем состоянии для немедленного развертывания на фронте без восстановления, как это россияне могли сделать в начале полномасштабной войны.

Как отмечают эксперты, если раньше россияне активно использовали бронетехнику советских времен, чтобы компенсировать высокие потери, то теперь, поскольку этот ресурс приближается к точке уменьшения его доступности, а россияне все чаще используют мотоциклы и багги.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 27 июня более четверти из 187 боев на фронте произошло на Покровском направлении.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ВойнаНовости Мира
Институт изучения войны
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