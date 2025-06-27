В россии сокращаются запасы советской техники в результате войны в Украине - ISW

В войне против Украины россия продолжает полагаться на запасы бронетехники советских времен, которые приближаются к критической точке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Институт изучения войны.

Детали

По данным отчета, который ссылается на спутниковые снимки отдельных заводов по ремонту бронетехники в россии, Кремль продолжает полагаться на восстановление своих запасов бронетехники советских времен. В то же время, большинство боевых бронированных машин советского производства, которые россия забирает с хранения, восстанавливает и отправляет в Украину, не находятся в достаточно хорошем состоянии для немедленного развертывания на фронте без восстановления, как это россияне могли сделать в начале полномасштабной войны.

Как отмечают эксперты, если раньше россияне активно использовали бронетехнику советских времен, чтобы компенсировать высокие потери, то теперь, поскольку этот ресурс приближается к точке уменьшения его доступности, а россияне все чаще используют мотоциклы и багги.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 27 июня более четверти из 187 боев на фронте произошло на Покровском направлении.