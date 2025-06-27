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Понад чверть боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу 27 червня 2025

Київ • УНН

 • 1118 перегляди

27 червня Генштаб ЗСУ повідомив про 187 бойових зіткнень за добу на фронті. Покровський напрямок зазнав 56 атак, що становить понад чверть від усіх боїв.

Понад чверть боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

Понад чверть зі 187 боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 27 червня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 67 авіаційних ударів скинувши 119 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4536 обстрілів, зокрема 54 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2574 дрони-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один пункт управління противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 28 атак загарбників. Також ворог завдав шість авіаційних ударів, застосувавши при цьому дев’ять керованих авіаційних бомб, та здійснив 273 обстріли, чотири із яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Зибине, Вовчанськ, Красне Перше, Кам’янка, Кіндрашівка, Мала Шапківка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, та в напрямках Ольгівки, Середнього, Колодязів, Зеленої Долини, Торського.

На Сіверському напрямку ворог здійснив дві спроби йти вперед в напрямках Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в напрямках Маркового, Білої Гори та Бондарного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки неподалік Торецька, Дачного, Щербинівки, Олександро-Калинового, Диліївки, Романівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новомиколаївка, Котлярівка, Мирноград, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Котлине, Муравка, Зелений Кут та в бік Володимирівки.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 25 атак поблизу населених пунктів Зірка, Ялта, Запоріжжя, Багатир, Федорівка, Комар, Одрадне, Мирне, Шевченко, Зелене Поле та в напрямку Воскресенки.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив п’ять безрезультатних спроб наступу, зазнав втрат та відступив.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Ще плюс 970 окупантів, 1 ворожий танк та 13 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога 27.06.25, 07:26 • 3738 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
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