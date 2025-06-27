Более четверти боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба 27 июня 2025

Более четверти из 187 боев на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском направлении, сообщили в утренней сводке 27 июня в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес 67 авиационных ударов, сбросив 119 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, осуществил 4536 обстрелов, в том числе 54 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2574 дрона-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 28 атак захватчиков. Также враг нанес шесть авиационных ударов, применив при этом девять управляемых авиационных бомб, и совершил 273 обстрела, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 13 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Глубокое, Зыбино, Волчанск, Красное Первое, Каменка, Кондрашовка, Малая Шапковка.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши оборонцы отбивали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, и в направлениях Ольговки, Среднего, Колодязей, Зеленой Долины, Торского.

На Сиверском направлении враг совершил две попытки идти вперед в направлениях Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлениях Марково, Белой Горы и Бондарного.

На Торецком направлении враг совершил 23 атаки недалеко от Торецка, Дачного, Щербиновки, Александро-Калинового, Дылеевки, Романовки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка, Шевченко Первое, Мирное, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Новониколаевка, Котляровка, Мирноград, Новосергеевка, Удачное, Алексеевка, Новоукраинка, Котлино, Муравка, Зеленый Угол и в сторону Владимировки.

На Новопавловском направлении противник совершил 25 атак вблизи населенных пунктов Звезда, Ялта, Запорожье, Богатырь, Федоровка, Комар, Отрадное, Мирное, Шевченко, Зеленое Поле и в направлении Воскресенки.

На Приднепровском направлении агрессор совершил пять безрезультатных попыток наступления, понес потери и отступил.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Ещё плюс 970 оккупантов, 1 вражеский танк и 13 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага