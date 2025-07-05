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россия пытается втянуть Лаос в войну против Украины - ГУР

Киев • УНН

 • 339 просмотра

россия пытается привлечь Лаос к войне против Украины, организуя участие инженерных войск Лаоса в разминировании территорий курской области рф. Лаос готов отправить до 50 саперов и оказывает безвозмездную помощь рф, проводя реабилитацию раненых российских военных.

россия пытается втянуть Лаос в войну против Украины - ГУР

Россия пытается втянуть Лаос в войну против Украины, организуя привлечение сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса к разминированию территорий Курской области рф. Об этом сообщает ГУР, передает УНН.

Детали

"На фоне значительных боевых потерь и постепенного истощения ресурсов российское военно-политическое руководство ищет возможности для продолжения агрессивной войны против Украины. Кроме массового привлечения наемников из стран Африки и Азии, а также подразделений КНДР, кремль прорабатывает возможность втягивания в войну так называемых партнеров под видом реализации гуманитарных проектов в приграничных с Украиной российских областях. Очередная страна, которую Россия пытается втянуть в войну, - Лаос", - сообщают в ГУР.

В ГУР отметили, что сейчас кремль организует привлечение сводного отряда инженерных войск Народной армии Лаоса к разминированию территорий Курской области РФ.

"Учитывая значительную зависимость от внешней помощи, руководство Лаоса на начальном этапе выражает готовность отправить в Россию до 50 "военнослужащих-саперов" и способствовать разминированию Курщины. Кроме этого, Лаос оказывает безвозмездную помощь Российской Федерации путем проведения реабилитационных мероприятий для раненых военнослужащих РФ, участвовавших в боевых действиях против Украины", - добавили в ГУР.

В разведке подчеркнули, что Россия, прикрываясь гуманитарной риторикой, пытается легализовать присутствие иностранного военного контингента на своей территории, фактически используя его для обеспечения боевых действий против Украины.

Напомним

Северная Корея намерена утроить количество своих войск, воюющих на стороне России против Украины, направив дополнительно от 25 000 до 30 000 солдат в помощь Москве.

Павел Башинский

Павел Башинский

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