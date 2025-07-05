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росія намагається втягнути Лаос у війну проти України - ГУР

Київ • УНН

 • 537 перегляди

росія намагається залучити Лаос до війни проти України, організовуючи участь інженерних військ Лаосу в розмінуванні територій курської області рф. Лаос готовий відправити до 50 саперів та надає безоплатну допомогу рф, проводячи реабілітацію поранених російських військових.

росія намагається втягнути Лаос у війну проти України - ГУР

росія намагається втягнути Лаос у війну проти України, організовуючи залучення зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу до розмінування територій курської області рф. Про це повідомляє ГУР, передає УНН.

Деталі

"На тлі значних бойових втрат та поступового виснаження ресурсів російське військово-політичне керівництво шукає можливості для продовження агресивної війни проти України. Окрім масового залучення найманців із країн Африки та Азії, а також підрозділів КНДР, кремль опрацьовує можливість втягнення у війну так званих партнерів під виглядом реалізації гуманітарних проєктів у прикордонних з Україною російських областях. Чергова країна, яку росія намагається втягнути у війну, - Лаос", - повідомляють в ГУР.

В ГУР зазначили, що наразі кремль організовує залучення зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу до розмінування територій курської області рф.

"Враховуючи значну залежність від зовнішньої допомоги, керівництво Лаосу на початковому етапі висловлює готовність відправити до росії до 50 "військовослужбовців-саперів" і сприяти розмінуванню курщини. Крім цього, Лаос надає безоплатну допомогу російській федерації шляхом проведення реабілітаційних заходів для поранених військовослужбовців рф, які брали участь у бойових діях проти України", - додали в ГУР.

У розвідці наголосили, що росія, прикриваючись гуманітарною риторикою, намагається легалізувати присутність іноземного військового контингенту на своїй території, фактично використовуючи його для забезпечення бойових дій проти України.

Нагадаємо

Північна Корея має намір потроїти кількість своїх військ, які воюють на боці росії проти України, направивши додатково від 25 000 до 30 000 солдатів на допомогу москві.

Павло Башинський

Павло Башинський

Новини Світу
Лаос
Курська область
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Північна Корея
Україна
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