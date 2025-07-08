росія вже четвертий рік блокує дані про населення через втрати у війні проти України - Bloomberg

Розкриття повної картини демографічної ситуації в росії стає дедалі складнішим після того, як держава-агресор припинила публікувати щомісячну статистику населення на тлі втрат, які вона зазнає під час агресивної війни кремля проти України. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

російський диктатор володимир путін зробив пріоритетом подолати скорочення населення. Але оцінка прогресу ускладнюється контролем влади над потоком інформації, зокрема щодо втрат у бойових діях проти України, які тривають вже четвертий рік.

Минулого тижня федеральна служба статистики опублікувала соціально-економічний звіт за перші п'ять місяців цього року без традиційного розділу про демографію. Останні доступні дані стосуються першого кварталу 2025 року, коли кількість смертей у країні в цілому значно перевищила кількість народжень.

Починаючи з березня 2025 року, публічної демографічної статистики майже немає. Повна статистика доступна лише державним експертам, які аналізують її з грифом "лише для службового використання" - сказав незалежний демограф Олексій Ракша.

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Втрати росії у війні проти України

росія не розголошує дані про втрати у війні, і оцінки різняться. Хоча західні джерела називають цифру близько 1 мільйона, деякі російські джерела оцінюють її приблизно в 200 тисяч.

Минулого року народжуваність скоротилася до 1,22 мільйона осіб — найнижчий рівень з 1999 року. У цей же час смертність зросла на 3,3% щорічно до 1,82 мільйона, згідно з даними, опублікованими росстатом на початку цього року. Темпи скорочення населення прискорилися приблизно на 20% порівняно з 2023 роком, частково через війну.

росія послідовно закриває демографічну статистику. У 2020 році, під час пандемії Covid, росстат припинив публікацію оперативних даних про смертність за причинами.

З початку агресивної війни у 2022 році служба зменшила деталізацію статистики смертності. У травні 2025 року росстат припинив публікацію даних про народжуваність та іншої демографічної статистики.

Річні дані можуть все ще стати доступними, але рішення припинити публікацію щомісячної інформації обмежує можливості аналізу, за словами незалежного демографа Ігоря Єфремова. Демографічні дані, які були приховані наприкінці 1960-х або на початку 1970-х років у радянському союзі через зниження тривалості життя, знову стали доступними лише наприкінці 1980-х років, сказав він.

Важко сказати, як довго дані будуть закриті. У цьому випадку всі недоступні дані можуть бути опубліковані через рік після закінчення військових операцій – сказав Єфремов.

Доповнення

Аналіз супутникових знімків показує, що росія використовує для війни проти України залишки радянської бронетехніки, яка потребує відновлення. Цінність цього ресурсу зменшується, ворог переходить на мотоцикли та баггі.