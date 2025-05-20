рф приховує дані про населення через падіння народжуваності до 200-річного мінімуму

У рф уперше відмовилися від публікації статистики з демографії на тлі падіння народжуваності до рівня, не баченого з кінця 18-го або початку 19-го століття.

Передає УНН із посиланням на Newsweek та Moscow Times.

Деталі

У рф федеральна служба державної статистики (росстат) припинила публікацію детальних даних з демографії на тлі триваючого спаду народжуваності.

Демограф Олексій Ракша, який раніше працював у росстат, заявив, що у звіті, опублікованому 16 травня, служба не надала дані про народжуваність та смертність за останній звітний період. Також немає щомісячних даних про шлюби та розлучення.

З п'яти таблиць, які публікував росстат, у новому звіті залишилася лише одна, в якій подано дані щодо кількості народжень, смертей, шлюбів і розлучень лише накопиченим підсумком від початку року.

Фактично в Росії починаючи з березня-2025 майже відсутня публічна демографічна статистика - заявив Ракша.

У березні Ракша заявив, що у росії може спостерігатися найнижчий рівень народжуваності з кінця 1700-х років.

Народжуваність скоротилася на 6-7 відсотків у лютому та на 3-4 відсотки в березні - сказав демограф.

У березні 2022 року, незабаром після початку повномасштабної війни рф проти України, росстат закривав статистику щодо смертності за віком і регіонами. У 2024 році закривалися всі дані щодо причин смерті, які давали змогу опосередковано оцінити втрати зс росії на фронті.

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Довідка

По мірі того, як народжуваність у росії продовжує знижуватися, "чиновники нервують", пише Moscow Times. Процес наразі саме такий, і це незважаючи на обмеження абортів, пропаганду "традиційних цінностей" і заклики до росіян від президента володимира путіна - заводити по 8 дітей.

Раніше щомісяця народжуваність била антирекорди з рубежу XVII-XIX століть

І ось дані січень-березень, згідно з росстатом:

Кількість народжених знизилася на 11,5 тисячі, до 288,8 тисячі.

Представник росстата підтвердив рекордно низьку, більш ніж за 200 років, кількість народжених за підсумками кварталу.

Нагадаємо

За три квартали 2024 року населення Чехії зменшилось на 3300 осіб, досягнувши 10,897 млн.

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