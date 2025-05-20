рф скрывает данные о населении из-за падения рождаемости до 200-летнего минимума

В рф впервые отказались от публикации статистики по демографии на фоне падения рождаемости до уровня, не виданного с конца 18-го или начала 19-го века.

Передает УНН со ссылкой на Newsweek и Moscow Times.

Детали

В рф федеральная служба государственной статистики (росстат) прекратила публикацию подробных данных по демографии на фоне продолжающегося спада рождаемости.

Демограф Алексей Ракша, ранее работавший в росстат, заявил, что в отчете, опубликованном 16 мая, служба не предоставила данные о рождаемости и смертности за последний отчетный период. Также нет ежемесячных данных о браках и разводах.

Из пяти таблиц, которые публиковал росстат, в новом отчете осталась только одна, в которой представлены данные о количестве рождений, смертей, браков и разводов только накопительным итогом с начала года.

Фактически в России начиная с марта-2025 почти отсутствует публичная демографическая статистика - заявил Ракша.

В марте Ракша заявил, что в россии может наблюдаться самый низкий уровень рождаемости с конца 1700-х годов.

Рождаемость сократилась на 6-7 процентов в феврале и на 3-4 процента в марте - сказал демограф.

В марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабной войны рф против Украины, росстат закрывал статистику по смертности по возрасту и регионам. В 2024 году закрывались все данные о причинах смерти, которые давали возможность косвенно оценить потери вс россии на фронте.

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Справка

По мере того, как рождаемость в россии продолжает снижаться, "чиновники нервничают", пишет Moscow Times. Процесс сейчас именно такой, и это несмотря на ограничения абортов, пропаганду "традиционных ценностей" и призывы к россиянам от президента владимира путина - заводить по 8 детей.

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И вот данные январь-март, согласно росстату:

Количество рожденных снизилось на 11,5 тысячи, до 288,8 тысячи.

Представитель росстата подтвердил рекордно низкое, более чем за 200 лет, количество рожденных по итогам квартала.

Напомним

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