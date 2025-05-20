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рф скрывает данные о населении из-за падения рождаемости до 200-летнего минимума

Киев • УНН

 • 664 просмотра

россия засекретила демографическую статистику, потому что рождаемость упала до уровня конца 18-го века. Также стало известно, что росстат прекратил публикацию данных о рождаемости, смертности, браках и разводах.

рф скрывает данные о населении из-за падения рождаемости до 200-летнего минимума

В рф впервые отказались от публикации статистики по демографии на фоне падения рождаемости до уровня, не виданного с конца 18-го или начала 19-го века.

Передает УНН со ссылкой на Newsweek и Moscow Times.

Детали

В рф федеральная служба государственной статистики (росстат) прекратила публикацию подробных данных по демографии на фоне продолжающегося спада рождаемости.

Демограф Алексей Ракша, ранее работавший в росстат, заявил, что в отчете, опубликованном 16 мая, служба не предоставила данные о рождаемости и смертности за последний отчетный период. Также нет ежемесячных данных о браках и разводах. 

Из пяти таблиц, которые публиковал росстат, в новом отчете осталась только одна, в которой представлены данные о количестве рождений, смертей, браков и разводов только накопительным итогом с начала года.

Фактически в России начиная с марта-2025 почти отсутствует публичная демографическая статистика

- заявил Ракша.

В марте Ракша заявил, что в россии может наблюдаться самый низкий уровень рождаемости с конца 1700-х годов.

Рождаемость сократилась на 6-7 процентов в феврале и на 3-4 процента в марте

- сказал демограф.

В марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабной войны рф против Украины, росстат закрывал статистику по смертности по возрасту и регионам. В 2024 году закрывались все данные о причинах смерти, которые давали возможность косвенно оценить потери вс россии на фронте.

В Украине планируют увеличить выплаты при рождении ребенка: сколько будут платить19.05.25, 12:38 • 72199 просмотров

Справка

По мере того, как рождаемость в россии продолжает снижаться, "чиновники нервничают", пишет Moscow Times. Процесс сейчас именно такой, и это несмотря на ограничения абортов, пропаганду "традиционных ценностей" и призывы к россиянам от президента владимира путина - заводить по 8 детей.

Ранее ежемесячно рождаемость била антирекорды с рубежа XVII-XIX веков

И вот данные январь-март, согласно росстату:

Количество рожденных снизилось на 11,5 тысячи, до 288,8 тысячи. 

Представитель росстата подтвердил рекордно низкое, более чем за 200 лет,  количество рожденных по итогам квартала.

Напомним

За три квартала 2024 года население Чехии уменьшилось на 3300 человек, достигнув 10,897 млн.

Япония вводит новые меры для повышения рождаемости.

россия способна продолжать войну благодаря доходам от нефти и провалу западных санкций.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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