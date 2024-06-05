В Японії триває падіння народжуваності, тому влада скасовує поріг допомоги та ініціює власний додаток для знайомств

Японія поки що не змогла зупинити тенденцію падіння народжуваності, але влада країни робить рішучі кроки: сьогодні ухвалено новий закон, а мерія Токіо запускає власний додаток для знайомств. Про це пише УНН із посиланням на NHK і Het Laatste Nieuws.

Деталі

Минулого року Японія знову не змогла зупинити тенденцію до падіння народжуваності. За актуальною статистикою, на одну японську жінку тепер припадає 1,2 дитини. Про це свідчать данні, які були опубліковані сьогодні Міністерством охорони здоров'я на 2023 рік. Зазначається, що це вже восьмий рік поспіль, коли відповідний показник падає до найнижчого рівня з моменту початку збору відповідних даних.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда оголосив підвищення народжуваності найважливішим завданням. Парламент країни обговорив питання: наразі ухвалено закон, який має допомогти зупинити тенденцію падіння народжуваності.

Зокрема буде скасовано поріг доходу для домогосподарств, які отримують допомогу на дитину. Слід зазначити, що попередні спроби уряду досягти цього поки що не увінчалися успіхом.

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Водночас міська влада японської столиці Токіо цього літа запустить власний додаток для знайомств.

Але:

Японці, які хочуть використовувати додаток, повинні надати доказ того, що вони не перебувають у офіційному шлюбі, і підписати документ про те, що вони шукають споріднену душу для шлюбу.

Крім того, їм також доведеться подати податкову декларацію, щоб показати свою річну зарплату, що не є рідкістю на японських сайтах знайомств.

Довідка

Уряд Японії все частіше організовує заходи для знайомств. Є багато прихильників програми, яка все ще знаходиться на стадії тестування, але деякі користувачі Інтернету також критикують її.

"Невже держава має робити це з нашими податковими грошима", – пише інтернет-користувач у соцмережах.

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За даними уряду, зниження народжуваності в Японії частково пов'язане зі зниженням кількості шлюбів. Лише два відсотки всіх пар, які не перебувають у шлюбі, мають дитину.

Крім того, інші фактори, "такі як нестабільна економіка та складний баланс між роботою та сімейним життям, можуть пояснити зниження цифр".

Нагадаємо

Південна Корея планує створити нове міністерство для вирішення проблеми рекордно низького рівня народжуваності в країні - 0,72 дитини на жінку в 2023 році, що набагато нижче 2,1, необхідного для підтримки чисельності населення.

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