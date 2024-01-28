Демографічна ситуація в України кризова, але не критична – експерт

Демографічна ситуація в України кризова, але ще не досягла критичної точки. Про це повідомив заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя імені М.В. Птухи НАН України Олександр Гладун в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає УНН.

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Ми маємо підвищення смертності, стрімке скорочення народжуваності, але найбільше зараз втрати щодо чисельності населення – міграційний відплив. За кордоном зараз в звʼязку з війною знаходиться близько 6,3 млн наших громадян. Це дуже багато. Ми не знаємо, скільки з них повернеться, тому прогнозувати дуже точно демографічну ситуацію і її розвиток дуже важко розповів він.

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