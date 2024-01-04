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На Херсонщині залишилося близько 30 відсотків населення – ОВА

На Херсонщині залишилося близько 30 відсотків населення – ОВА

Київ • УНН

 • 33589 перегляди

Після інтенсивних обстрілів, що призвели до жертв серед цивільного населення, в Херсонській області залишилося лише 30% населення, яке проживало до початку агресії.

З Херсонщини через агресію росії виїхала велика частина населення. Наразі залишилося близько 30% жителів. Про це повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, пише УНН.

Наразі 162 тисячі населення всієї правобережної Херсонщини. Це приблизно 30%, трошки менше 30% від того, що було. В самому Херсоні також є трошки зменшення. Будо 70, зараз мабуть десь приблизно 67 тисяч населення

- сказав Олександр Толоконніков

Нагадаємо

За минулу добу ворог 97 разів обстріляв Херсонщину. 486 снарядів полетіло з лівого берега по населених пунктах правобережжя.

В результаті обстрілів загинув чоловік 61 року та літня 82-річна жінка. Обоє під час атаки знаходилися в своїх оселях. 

Також через нічний обстріл Нововоронцовки у Херсонській області поранено 68-річну жінку, яка також перебувала вдома.

Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 362 тисячі04.01.24, 08:09 • 28431 перегляд

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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