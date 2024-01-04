На Херсонщині залишилося близько 30 відсотків населення – ОВА

З Херсонщини через агресію росії виїхала велика частина населення. Наразі залишилося близько 30% жителів. Про це повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, пише УНН.

Наразі 162 тисячі населення всієї правобережної Херсонщини. Це приблизно 30%, трошки менше 30% від того, що було. В самому Херсоні також є трошки зменшення. Будо 70, зараз мабуть десь приблизно 67 тисяч населення