На Херсонщині залишилося близько 30 відсотків населення – ОВА
Київ • УНН
Після інтенсивних обстрілів, що призвели до жертв серед цивільного населення, в Херсонській області залишилося лише 30% населення, яке проживало до початку агресії.
З Херсонщини через агресію росії виїхала велика частина населення. Наразі залишилося близько 30% жителів. Про це повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, пише УНН.
Наразі 162 тисячі населення всієї правобережної Херсонщини. Це приблизно 30%, трошки менше 30% від того, що було. В самому Херсоні також є трошки зменшення. Будо 70, зараз мабуть десь приблизно 67 тисяч населення
Нагадаємо
За минулу добу ворог 97 разів обстріляв Херсонщину. 486 снарядів полетіло з лівого берега по населених пунктах правобережжя.
В результаті обстрілів загинув чоловік 61 року та літня 82-річна жінка. Обоє під час атаки знаходилися в своїх оселях.
Також через нічний обстріл Нововоронцовки у Херсонській області поранено 68-річну жінку, яка також перебувала вдома.
Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 362 тисячі04.01.24, 08:09 • 28431 перегляд