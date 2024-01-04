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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Херсонщине осталось около 30 процентов населения - ОВА

На Херсонщине осталось около 30 процентов населения - ОВА

Киев • УНН

 • 33585 просмотра

После интенсивных обстрелов, приведших к жертвам среди гражданского населения, в Херсонской области осталось лишь 30% населения, проживавшего до начала агрессии.

С Херсонщины из-за агрессии России выехала большая часть населения. Сейчас осталось около 30% жителей. Об этом сообщил спикер Херсонской ОГА Александр Толоконников, пишет УНН.

Сейчас 162 тысячи населения всей правобережной Херсонщины. Это примерно 30%, чуть меньше 30% от того, что было. В самом Херсоне также есть немножко уменьшение. Было 70, сейчас видимо где-то примерно 67 тысяч населения

- сказал Александр Толоконников

Напомним,

За минувшие сутки враг 97 раз обстрелял Херсонщину. 486 снарядов полетело с левого берега по населенным пунктам правобережья.

В результате обстрелов погиб мужчина 61 года и пожилая 82-летняя женщина. Оба во время атаки находились в своих домах. 

Также из-за ночного обстрела Нововоронцовки в Херсонской области ранена 68-летняя женщина, которая также находилась дома.

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 362 тысячи04.01.24, 08:09 • 28430 просмотров

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война

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