На Херсонщине осталось около 30 процентов населения - ОВА
Киев • УНН
После интенсивных обстрелов, приведших к жертвам среди гражданского населения, в Херсонской области осталось лишь 30% населения, проживавшего до начала агрессии.
С Херсонщины из-за агрессии России выехала большая часть населения. Сейчас осталось около 30% жителей. Об этом сообщил спикер Херсонской ОГА Александр Толоконников, пишет УНН.
Сейчас 162 тысячи населения всей правобережной Херсонщины. Это примерно 30%, чуть меньше 30% от того, что было. В самом Херсоне также есть немножко уменьшение. Было 70, сейчас видимо где-то примерно 67 тысяч населения
Напомним,
За минувшие сутки враг 97 раз обстрелял Херсонщину. 486 снарядов полетело с левого берега по населенным пунктам правобережья.
В результате обстрелов погиб мужчина 61 года и пожилая 82-летняя женщина. Оба во время атаки находились в своих домах.
Также из-за ночного обстрела Нововоронцовки в Херсонской области ранена 68-летняя женщина, которая также находилась дома.
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