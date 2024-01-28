Демографическая ситуация в Украине кризисная, но не критическая - эксперт

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
  •  120458 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

Эксклюзив
Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина
26 январь 2024, 13:10  •  173131 просмотра

Гетманцев хочет дожать бизнес, и ему не важно, чем это обернется для государства - Южанина

Эксклюзив
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  184129 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

Эксклюзив
Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  173780 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  207565 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  220846 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  198250 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  203052 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  203875 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  172306 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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Новости по теме

Демографическая ситуация в Украине кризисная, но не критическая - эксперт

По словам заместителя директора Института Птухи, демографическая ситуация в Украине является критической, но еще не достигла критической точки. Ключевыми проблемами являются высокая смертность, быстрое снижение рождаемости и значительный отток мигрантов из-за войны - более 6 миллионов украинцев сейчас находятся за границей. Трудно точно спрогнозировать будущее демографическое развитие.

Общество •   •  1842 просмотра
Демографическая ситуация в Украине кризисная, но не критическая - эксперт

Самый большой в мире круизный лайнер вышел в первый рейс

Самый большой в мире круизный лайнер "Икона морей" компании Royal Caribbean 27 января отправился в свой первый рейс, рассчитанный на 7 600 пассажиров. Гигантский корабль работает на природном газе, что вызывает беспокойство экологов из-за утечек метана.

Новости Мира •   •  4741 просмотра
Самый большой в мире круизный лайнер вышел в первый рейс

Греция одобрила передачу Украине списанной техники и вооружения - СМИ

Греция решила передать Украине устаревшие системы вооружения, которые больше не используются ее военными. Это произошло после того, как США одобрили продажу Греции истребителей F-35 на сумму 8,6 миллиарда долларов и предложили дополнительную военную помощь в размере 200 миллионов долларов, если Греция предоставит оружие Украине.

Война •   •  11131 просмотра
Греция одобрила передачу Украине списанной техники и вооружения - СМИ

Россия изменила тактику обстрелов - эксперт по авиации

Россия изменила тактику обстрелов на более комбинированную, все чаще используя баллистику. Россия и в дальнейшем будет пытаться прорвать систему противовоздушной обороны, но Украина усилит противовоздушную оборону самолетами вроде F-16, которые могут сбивать ракеты раньше и уменьшить количество обломков, падающих на города.

Война •   •  11010 просмотра
Россия изменила тактику обстрелов - эксперт по авиации

В РФ инженер оборонного завода застрелился - российская ракета убила его бабушку в Харькове

Инженер российского оборонного завода покончил с собой после того, как ракета, которую он помогал изготавливать, убила его бабушку в Украине. В предсмертной записке он сказал, что не может жить с чувством вины и отказывается продолжать участвовать в войне.

Война •   •  19759 просмотра
В РФ инженер оборонного завода застрелился - российская ракета убила его бабушку в Харькове

Канада возобновляет экспорт оружия в Турцию после того, как Анкара поддержала вступление Швеции в НАТО

Канада и Турция достигли договоренности о возобновлении канадского экспорта компонентов для беспилотников в Турцию в обмен на большую прозрачность их использования. Это произошло после того, как Анкара завершила ратификацию вступления Швеции в НАТО.

Новости Мира •   •  16583 просмотра
Канада возобновляет экспорт оружия в Турцию после того, как Анкара поддержала вступление Швеции в НАТО

Ядерное оружие в Беларуси компенсирует неспособность России разместить его в Крыму, - эксперт

Россия может попытаться продолжить использовать угрозу ядерного оружия в Беларуси, чтобы компенсировать невозможность разместить его в Крыму после аннексии. Такое мнение высказал эксперт по вопросам безопасности Тарас Жовтенко, отметив, что Беларусь дает России платформу для угроз Европе, которой она лишена в Крыму.

Война •   •  18658 просмотра
Ядерное оружие в Беларуси компенсирует неспособность России разместить его в Крыму, - эксперт

Германия прекращает поддерживать ООН на Ближнем Востоке

Германия прекратила поддержку Агентства ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) из-за подозрений, что некоторые из его сотрудников участвовали в атаке ХАМАС в Израиле 7 октября. Несколько других стран, включая США и Великобританию, также приостановили финансирование БАПОР после обвинений со стороны Израиля.

Новости Мира •   •  14170 просмотра
Германия прекращает поддерживать ООН на Ближнем Востоке

В Ковеле на Волыни вспыхнул пожар в 5-этажке, людей эвакуировали

В субботу вечером вспыхнул пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома в Ковеле, Украина. Спасатели эвакуировали 15 жильцов, в том числе беременную женщину и 5 детей. Мужчина и женщина отравились дымом. Пожар был ликвидирован менее чем за 20 минут.

Общество •   •  13801 просмотра
В Ковеле на Волыни вспыхнул пожар в 5-этажке, людей эвакуировали

Украинские полярники обнаружили в Антарктиде редкое явление снежных "пончиков"

Украинские полярники обнаружили в Антарктиде редкие снежные "пончики". Снежные образования в форме спирали требуют специфических погодных условий для формирования и являются пустыми внутри.

Общество •   •  14499 просмотра
Украинские полярники обнаружили в Антарктиде редкое явление снежных "пончиков"