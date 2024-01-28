Демографическая ситуация в Украине кризисная, но не критическая - эксперт

Демографическая ситуация в Украине кризисная, но еще не достигла критической точки. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни имени М.В. Птухи НАН Украины Александр Гладун в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.

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Мы имеем повышение смертности, стремительное сокращение рождаемости, но больше всего сейчас потери по численности населения - миграционный отток. За границей сейчас в связи с войной находится около 6,3 млн наших граждан. Это очень много. Мы не знаем, сколько из них вернется, поэтому прогнозировать очень точно демографическую ситуацию и ее развитие очень трудно рассказал он.

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