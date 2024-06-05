В Японии продолжается падение рождаемости, поэтому власти отменяют порог помощи и инициируют собственное приложение для знакомств

Японія поки не змогла зупинити тенденцію до падіння народжуваності, але влада країни робить рішучі кроки: сьогодні прийнято новий закон, а мерія Токіо запускає власний додаток для знайомств. Про это лучше УЗНАТЬ из сообщений на NHK, ЧТОБЫ Узнать больше.

детали

В прошлом году Япония снова не смогла остановить тенденцию к падению рождаемости. По актуальной статистике, на одну японскую женщину теперь приходится 1,2 ребенка. Об этом свидетельствуют данные, которые были опубликованы сегодня Министерством здравоохранения на 2023 год. Отмечается, что это уже восьмой год подряд, когда соответствующий показатель падает до самого низкого уровня с момента начала сбора соответствующих данных.

Премьер-министр Фумио Кисида объявил повышение рождаемости важнейшей задачей. Парламент страны обсудил вопрос: сейчас принят закон, который должен помочь остановить тенденцию падения рождаемости.

В частности, будет отменен порог дохода для домохозяйств, получающих пособие на ребенка. Следует отметить, что предыдущие попытки правительства достичь этого пока не увенчались успехом.

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В то же время городские власти японской столицы Токио этим летом запустят собственное приложение для знакомств. Только:

Японцы, которые хотят использовать приложение, должны предоставить доказательство того, что они не состоят в официальном браке, и подписать документ о том, что они ищут родственную душу для брака.

Кроме того, им также придется подать налоговую декларацию, чтобы показать свою годовую зарплату, что нередко встречается на японских сайтах знакомств.

справка

Правительство Японии все чаще организует мероприятия по свиданиям. Есть много сторонников приложения, которое все еще находится на стадии тестирования, но некоторые пользователи Интернета также критикуют его.

"Неужели государство должно делать это с нашими налоговыми деньгами", – пишет интернет-пользователь в соцсетях.

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По данным правительства, снижение рождаемости в Японии частично связано со снижением числа браков. Только два процента всех пар, не состоящих в браке, имеют ребенка.

Кроме того, другие факторы, "такие как нестабильная экономика и сложный баланс между работой и семейной жизнью, могут объяснить снижение показателей".

Напомним

Южная Корея планирует создать новое министерство для решения проблемы рекордно низкого уровня рождаемости в стране - 0,72 ребенка на женщину в 2023 году, что намного ниже 2,1, необходимого для поддержания численности населения.

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