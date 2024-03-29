Украина разработала демографическую стратегию на фоне проблемы сокращения населения из-за войны

Украина разработала проект Демографической стратегии Украины до 2040 года на фоне значительного демографического кризиса, вызванного войной, включая сокращение населения, вынужденное перемещение и снижение уровня рождаемости, сообщили в Министерстве социальной политики, пишет УНН.

Детали

"Министерство социальной политики совместно с широким кругом представителей экспертной среды, привлечением Институт демографии и социальных исследований НАН Украины, органов власти, международных партнеров разработало проект Стратегии демографического развития до 2040 года", - сообщили в министерстве.

Как указано, в результате войны Украина столкнулась с глубоким демографическим кризисом: значительное количество граждан погибло, часть населения депортирована или принудительно перемещена на территорию страны-агрессора, большое количество украинцев выехало за границу, к тому же в результате войны критически снизился уровень рождаемости. Таким образом, война существенно усилила все негативные демографические тенденции, которые наблюдались в нашей стране и до начала полномасштабного вторжения.

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Сейчас общество ищет различные пути решения этой ситуации. На фоне этого и была разработана стратегия.

Проект стратегии, как сообщается, является "высокоуровневым документом, который дает общее описание проблем и целей и задач, направленных на их решение". "После утверждения правительством проект стратегии будет дополнен детальным планом мероприятий, который обеспечит согласованную реализацию этой стратегии всеми причастными органами власти", - указали в ведомстве.

С 28 марта министерство, как указано, начинает публичные консультации по обсуждению этого проекта. Приглашают экспертов из разных сфер, общественность, международное сообщество к комментированию, предоставлению предложений, дополнительных аналитических данных, которые могут усилить, повысить качество документа и эффективность его реализации.

Публичные консультации продлятся следующие несколько месяцев. "После чего доработанный по результатам консультаций проект стратегии будет представлен на рассмотрение правительства", - сообщили в министерстве.

"Цель Министерства социальной политики - обеспечить формирование целостной, комплексной демографической политики, которая позволит повысить уровень рождаемости, уменьшить уровень преждевременной смертности и создать условия для возвращения в нашу страну мигрантов, как тех, которые выехали за границу после полномасштабного вторжения, так и тех, кто выезжали раньше, а также будет способствовать привлечению украинской диаспоры и обеспечит создание сквозных предпосылок для того, чтобы граждане Украины и этнические украинцы выбирали именно Украину, как страну, в которой хочется жить", - указали в ведомстве.

Проект Стратегии демографического развития до 2040 года размещен на сайте Минсоцполитики.

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