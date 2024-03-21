Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Мир приближается к будущему с низкой рождаемостью. К 2050 году более трех четвертей (155 из 204) стран не будут иметь достаточно высокого уровня рождаемости, чтобы поддерживать численность населения в течение долгого времени. Об этом говорится в исследовании Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). УНН разбирался в демографических тенденциях и ситуации в Украине.

Исследователи утверждают, что к 2100 году цифра стран, где уровень рождаемости не сможет поддерживать численность населения увеличится до 97% стран (198 из 204).

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Исследователи прогнозируют, что мир столкнется с двумя противоположными тенденциями: с "бэби-крахом" в развитых странах и "бэби-бумом" в странах с низким уровнем жизни. Аналитики прогнозируют, что количество рождений в мире почти удвоится в регионах с низкими доходами: с 18% в 2021 году до 35% в 2100 году; и в странах Африки к югу от Сахары к 2100 году на планете будет рождаться каждый второй ребенок.

В 2021 году 29% детей в мире родились в странах Африки к югу от Сахары. По прогнозам, к 2100 году этот показатель увеличится до более чем половины (54%) всех детей.

Суммарный коэффициент рождаемости

Коэффициент фертильности или суммарный коэффициент рождаемости (СКР), то есть число рождений у одной женщины, снижается уже давно.

За последние 70 лет глобальный этот показатель сократился более чем вдвое: примерно с пяти детей на каждую женщину в 1950 году до 2,2 ребенка в 2021 году (по некоторым данным он составлял 2,5).

Для воспроизводства населения этот показатель должен быть не ниже коэффициента 2,1. Уже в 2021 году он был ниже в более чем половине всех стран и территорий – 110 и 204. Особенно низкий уровень рождаемости в Южной Кореи и Гонконге. Исследователи IHME также относят к странам с исключительно низким коэффициентом рождаемости Сербию, где этот показатель ниже 1,1 ребенка на каждую женщину.

Но во многих странах Африки к югу от Сахары уровень рождаемости остается высоким - СКР в регионе почти вдвое превышает среднемировой показатель: четыре ребенка на одну женщину в 2021 году. В Чаде СКР, составляющий семь рождений, является самым высоким в мире.

Прогнозируется, что в ближайшие десятилетия глобальная рождаемость снизится еще больше, достигнув СКР около 1,8 в 2050 году и 1,6 в 2100 году, что значительно ниже уровня воспроизводства. Ожидается, что к 2100 году только в шести из 204 стран и территорий (Самоа, Сомали, Тонга, Нигер, Чад и Таджикистан) уровень рождаемости превысит 2,1 рождения на одну женщину. В 13 странах, включая Бутан, Бангладеш, Непал и Саудовскую Аравию, прогнозируется, что этот показатель даже упадет ниже одного ребенка на одну женщину.

Прогнозируется, что СКР в Западной Европе составит 1,44 в 2050 году и снизится до 1,37 в 2100 году, при этом в Израиле, Исландии, Дании, Франции и Германии ожидается самый высокий уровень рождаемости - от 2,09 до 1,40 в конце столетия. Прогнозируется, что в остальной части Европы и некоторых частях Азии показатели будут намного ниже.

Большая часть мира переходит к естественной убыли населения (когда число смертей превышает число живорождений). По прогнозам, только в 26 странах население в 2100 году будет расти, поскольку число живорождений будет продолжать превышать число смертей, включая Анголу, Замбию и Уганду.

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Ситуация в Украине

Коэффициент рождаемости в Украине никогда не был высоким. За годы исследований самый высокий коэффициент рождаемости был зафиксирован в 1991 году – 1,77. Как видим он едва ли приближался к оптимальному показателю 2,1 необходимому для смены поколений. Дальше показатель снижался еще больше. В 2001 году показатель составлял 1,08. В 2002 был зафиксирован рост до коэффициента 1,1. С некоторыми колебаниями рост СКР продолжался до 2015 года и на пике достигал 1,51. Однако к 2021 году СКР снизился до 1,16, а в 2022 ситуация ухудшилась еще более значительно и показатель упал ниже 1 до 0,9.

По прогнозам исследователей из Institute for Health Metrics and Evaluation к 2050 году Украина войдет в десятку стран с самым низким СКР – он составит 1,01. Еще более низкими будут только показатели в таких странах как Южная Корея (0,82), Пуэрто-Рико (0,84) и Тайвань (0,9), в Сербия же прогнозируется СКР аналогичный показателю нашей страны – 1,01.

Сложную демографическую ситуацию в Украине усугубляет полномасштабная война. В данным Государственной службы статистики численность населения Украины состоянием на начало 2022 года составляла чуть более 40,9 млн человек. Однако по данным Украинского институт будущего состоянием на 2023 год фактическое население Украины составляло уже 29 млн человек.

Такое сокращение населения вызвано гибелью наших граждан в войне, а также вынужденной миграцией. Следует отметить, что среди мигрантов преобладают дети и женщины, значительная часть из которых, детородного возраста.

"Детей примерно до 40% – от 30 до 40% там зависит от страны. Еще где-то 20% - это мужчины всех возрастов и разной степени здоровья. А остальные – это женщины", - говорит демограф Элла Либанова.

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В ответ на такую ситуацию правительство разрабатывает Стратегию демографического развития на период до 2033 года , которую планируется утвердить в третьем квартале 2024 года.

"Среди стратегических целей демографического развития страны: повышение уровня рождаемости, поддержка семьи, уменьшение преждевременной смертности, обеспечение миграционного прироста населения, экономическая самостоятельность и повышение благосостояния граждан, развитие возможностей для качественной жизни", - заявили в Минсоцполитики.

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Но, как говорят демографы, даже при условии если Украине удастся повысить СКР о "бэби-буме" речи идти не может – максимум это достижение СКР на уровне необходимом для воссоздания поколений – 2,1.

Но власти считают, что необходимо больше. На днях глава правительства Денис Шмыгаль сделал заявление о том, сколько детей должно быть в каждой украинской семье.

"В целом в каждой украинской семье должно быть не менее трех детей для того, чтобы у Украины были прекрасные будущие перспективы", - сказал премьер-министр, добавив, что государство будет поддерживать молодые семьи, хотя в условиях войны каждая гривна идет на обеспечение обороны и поддержка рождаемости вопрос требующей проработки с точки зрения источников финансирования.

Но будет ли поддержки от государства достаточно для повышения СКР? Директор по исследованиям Demographic Intelligence Лайман Стоун утверждает о том, что рождаемость имеет тенденцию повышаться во время и после войны в странах с низким уровнем дохода, тогда как в странах со средним уровнем дохода, как Украина, наоборот – рождаемость снижается. И реальность подтверждает это утверждение исследователя.

Власти понимают, что с такими темпами снижения населения государство столкнется со множеством проблем после окончания войны. Выходом могут стать мигранты. По прогнозам озвученным на Форуме о развитии и будущем человеческого капитала Украины до 2032 года Украине необходимо привлечь до 4,5 млн человек дополнительной рабочей силы. По мнению Эллы Либановой чтобы отстраивать страну и удержать уровень населения на показателе в 30 миллионов нам ежегодно необходимо привлекать 300 тысяч мигрантов. А это означает неизбежные изменения в культурном ландшафте общества, что станет серьезным вызовом для государства.