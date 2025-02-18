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Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

Фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» установил рекорд романтических комедий в Великобритании

Киев  •  УНН

 • 27278 просмотра

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Романтическая комедия «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» собрала $14,9 млн за первые три дня проката в Великобритании. Фильм установил рекорд для жанра и обошел «Оппенгеймера» по стартовым сборам.

Новый фильм студии Universal, «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня», дебютировал в прокат в Великобритании и Ирландии с рекордными кассовыми сборами: за первые три дня фильм собрал $14,9 млн, а за четыре выходных - $15,5 млн. Это не только лучший старт 2025 года, но и самый кассовый дебют романтической комедии в истории британского проката.

Об этом сообщает Variety, пишет УНН.

Детали 

Universal сообщает, что фильм «Бриджит Джонс: Влюбленная в парня» за трехдневный уикенд в Великобритании и Ирландии собрал 14,9 млн долларов на 2250 экранах от премьеры. Таким образом лента превзошла результаты таких фильмов, как «Пятьдесят оттенков серого» и «Пятьдесят оттенков свободы».

Также это 11-й крупнейший старт для Universal в Великобритании, опередив даже «Оппенгеймера», «Миньонов» и «Гадкого Я 3».

На втором месте оказался супергеройский фильм «Капитан Америка: О странный новый мир» от Disney, который заработал 8 млн долларов.

Анимационный фильм Universal «Догмен» опустился на третье место во второй уикенд, заработав $2,3 млн, что в целом составило $7,1 млн.

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«Глаза сердца» от Paramount дебютировал на четвертом месте с $895 867. А фильм «Муфаса: Король Лев» от Disney занял пятое место с $572 194 за девятый уикенд, с общей суммой в $39 млн. Приквел остается одним из самых кассовых фильмов сезона.

На 6-м месте «Неизвестный» от Disney собрал $445 505 за пять выходных, достигнув $13,7 млн. 

«Соник в кино 3» сохранил за собой седьмое место с $299 600 на восьмую неделю после премьеры, доведя общую сумму до $31,6 млн. „Чхаава“ от Yash Raj Films занял восьмое место с $290,777, что стало сильным дебютом для индийского исторического эпоса. 

«Бруталист» от Universal заработав $204,109 за четвертый уикенд занял девятое место. В целом, фильм собрал $3,7 млн.

Замыкает десятку лучших фильм Paramount «5 сентября», который собрал 195 654 доллара за вторые выходные, что в целом составило $1,4 миллиона.

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