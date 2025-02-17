«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому
Киев • УНН
На церемонии BAFTA 2025 фильмы «Конклав» и «Бруталист» получили по четыре награды. «Конклав» получил призы за лучший британский фильм и лучший фильм, а „Бруталист“ отметился в режиссерской номинации.
Оба фильма повысили свои шансы стать ключевыми героями церемонии вручения премии «Оскар» 2-3 марта в Лос-Анджелесе.
Передает УНН со ссылкой на Еuronews.
Главным победителем премии «Британская академия кино» (BAFTA) стал фильм «Конклав», - триллер режиссера Эдварда Бергера с Рэйфом Файнсом в роли кардинала, который наблюдает за выборами нового Папы.
Фильм охватывает все тонкости жизни Ватикана от момента смерти Папы до выборов его преемника; также в картине говорится о секретах и хитростях кардиналов. «Конклав» получил четыре „Золотые маски“ - „Лучший британский фильм“, „Лучший фильм в целом“, „Лучший монтаж“ и „Лучший адаптированный сценарий“ - но был фаворитом в 12 номинациях.
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«Бруталист», драма Брэди Корбета о венгерском архитекторе, работающем в послевоенных Соединенных Штатах, также получила четыре награды BAFTA.
«Бруталист» - история продолжительностью три с половиной часа о венгерском архитекторе-иммигранте, который пытается заново построить свою жизнь в Соединенных Штатах после Второй мировой войны, также вошла в число фаворитов. В итоге победителями стали Брэди Корбет, лучший режиссер, и Эдриан Броуди, лучший актер.
Броуди опередил сильную конкуренцию со стороны Тимоти Шаламе, звезды байопика Боба Дилана «Абсолютно неизвестный», который остался с пустыми руками, и семикратного номинанта на «Бафту» и предыдущего победителя Ральфа Файнса.
Одним из главных сюрпризов вечера стала победа Майки Мэдисон в номинации «Лучшая актриса» за роль экзотической танцовщицы, которая влюбилась в сына российского олигарха в фильме «Анора».
«Эмилия Перес": фильм, сочетающий в себе разные жанры мюзикла и криминала, победил в номинации „Лучший фильм на иностранном языке“.
Зои Салдана получила премию за женскую роль второго плана за роль адвоката, которая помогает главарю мексиканского картеля (которого играет Гаскон) инсценировать свою смерть и стать женщиной.
Полный список победителей Bafta 2025 года
Лучший фильм - Конклав
Лучший британский фильм - Конклав
Выдающийся дебют британского писателя, режиссера или продюсера - Kneecap, Рич Пеппиат (режиссер, сценарист)
Лучший фильм не на английском языке - Эмилия Перес
Лучший документальный фильм - Супер/Человек: История Кристофера Рива
Лучший полнометражный анимационный фильм - Уоллес и Громит: Черный список
Лучший детский и семейный фильм - Уоллес и Громит: Черный список
Лучший режиссер - Брейди Корбет («Бруталист»)
Лучший оригинальный сценарий -
Лучший оригинальный сценарий - Настоящая боль
Лучший адаптированный сценарий - Конклав
Лучший актер в главной роли - Эдриен Броуди (The Brute)
Лучшая актриса в главной роли - Майки Мэдисон (Анора)
Лучшая женская роль второго плана - Зои Салданья, Эмилия Перес
Лучший актер второго плана Киран Калкин, Разбитое сердце
Лучший кастинг - Анора
Лучшая операторская работа - The Brutalist
Лучший монтаж - Конклав
Лучшие костюмы - Wicked
Лучший макияж и прическа - The Substance
Лучшая оригинальная музыка - The Brutalist
Лучший постановочный дизайн - Wicked
Самый лучший звук - Дюна: Часть 2
Лучшие визуальные эффекты - Дюна: Часть 2
Лучший британский короткометражный анимационный фильм - Чудо
Лучший британский короткометражный фильм - «Камень, ножницы, бумага».
Награда «Восходящие звезды» - Дэвид Йонссон.
Напомним,
Фильм «Камень, ножницы, бумага» с Александром Рудинским победил в номинации «Лучший британский короткометражный фильм». Актер посвятил награду BAFTA своему другу Евгению Светличному, который погиб на фронте.
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