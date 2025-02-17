«Конклав» и „Бруталист“ триумфовали на BAFTA 2025: по 4 награды каждому

Оба фильма повысили свои шансы стать ключевыми героями церемонии вручения премии «Оскар» 2-3 марта в Лос-Анджелесе.

Передает УНН со ссылкой на Еuronews.

Главным победителем премии «Британская академия кино» (BAFTA) стал фильм «Конклав», - триллер режиссера Эдварда Бергера с Рэйфом Файнсом в роли кардинала, который наблюдает за выборами нового Папы.

Фильм охватывает все тонкости жизни Ватикана от момента смерти Папы до выборов его преемника; также в картине говорится о секретах и хитростях кардиналов. «Конклав» получил четыре „Золотые маски“ - „Лучший британский фильм“, „Лучший фильм в целом“, „Лучший монтаж“ и „Лучший адаптированный сценарий“ - но был фаворитом в 12 номинациях.

Мы живем во время кризиса демократии. Институты, которые нас объединяют, используются для того, чтобы нас разъединять. Иногда трудно сохранять веру, и именно поэтому мы снимаем фильмы - отметил Бергер, принимая награду за лучший британский фильм.

«Бруталист», драма Брэди Корбета о венгерском архитекторе, работающем в послевоенных Соединенных Штатах, также получила четыре награды BAFTA.

«Бруталист» - история продолжительностью три с половиной часа о венгерском архитекторе-иммигранте, который пытается заново построить свою жизнь в Соединенных Штатах после Второй мировой войны, также вошла в число фаворитов. В итоге победителями стали Брэди Корбет, лучший режиссер, и Эдриан Броуди, лучший актер.

Броуди опередил сильную конкуренцию со стороны Тимоти Шаламе, звезды байопика Боба Дилана «Абсолютно неизвестный», который остался с пустыми руками, и семикратного номинанта на «Бафту» и предыдущего победителя Ральфа Файнса.

Одним из главных сюрпризов вечера стала победа Майки Мэдисон в номинации «Лучшая актриса» за роль экзотической танцовщицы, которая влюбилась в сына российского олигарха в фильме «Анора».

«Эмилия Перес": фильм, сочетающий в себе разные жанры мюзикла и криминала, победил в номинации „Лучший фильм на иностранном языке“.

Зои Салдана получила премию за женскую роль второго плана за роль адвоката, которая помогает главарю мексиканского картеля (которого играет Гаскон) инсценировать свою смерть и стать женщиной.

Полный список победителей Bafta 2025 года

Лучший фильм - Конклав

Лучший британский фильм - Конклав

Выдающийся дебют британского писателя, режиссера или продюсера - Kneecap, Рич Пеппиат (режиссер, сценарист)

Лучший фильм не на английском языке - Эмилия Перес

Лучший документальный фильм - Супер/Человек: История Кристофера Рива

Лучший полнометражный анимационный фильм - Уоллес и Громит: Черный список

Лучший детский и семейный фильм - Уоллес и Громит: Черный список

Лучший режиссер - Брейди Корбет («Бруталист»)

Лучший оригинальный сценарий -

Лучший оригинальный сценарий - Настоящая боль

Лучший адаптированный сценарий - Конклав

Лучший актер в главной роли - Эдриен Броуди (The Brute)

Лучшая актриса в главной роли - Майки Мэдисон (Анора)

Лучшая женская роль второго плана - Зои Салданья, Эмилия Перес

Лучший актер второго плана Киран Калкин, Разбитое сердце

Лучший кастинг - Анора

Лучшая операторская работа - The Brutalist

Лучший монтаж - Конклав

Лучшие костюмы - Wicked

Лучший макияж и прическа - The Substance

Лучшая оригинальная музыка - The Brutalist

Лучший постановочный дизайн - Wicked

Самый лучший звук - Дюна: Часть 2

Лучшие визуальные эффекты - Дюна: Часть 2

Лучший британский короткометражный анимационный фильм - Чудо

Лучший британский короткометражный фильм - «Камень, ножницы, бумага».

Награда «Восходящие звезды» - Дэвид Йонссон.

Напомним,

Фильм «Камень, ножницы, бумага» с Александром Рудинским победил в номинации «Лучший британский короткометражный фильм». Актер посвятил награду BAFTA своему другу Евгению Светличному, который погиб на фронте.

Скандальные посты актрисы могут лишить «Эмилию Перес» шансов на «Оскар»