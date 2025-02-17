"Конклав" та "Бруталіст" тріумфували на BAFTA 2025: по 4 нагороди кожному

ukenru
15 березня, 19:03 • 119761 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179736 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145029 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136926 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116350 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107397 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102804 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139970 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133795 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128007 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 25934 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 27048 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 37104 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 24410 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 25574 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 139967 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 138976 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 273157 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 302046 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 237942 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 4167 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 53433 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110897 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133795 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116271 перегляди
Актуальне
"Конклав" та "Бруталіст" тріумфували на BAFTA 2025: по 4 нагороди кожному

"Конклав" та "Бруталіст" тріумфували на BAFTA 2025: по 4 нагороди кожному

Київ • УНН

 • 120985 перегляди

На церемонії BAFTA 2025 фільми "Конклав" та "Бруталіст" здобули по чотири нагороди. "Конклав" отримав призи за найкращий британський фільм та найкращий фільм, а "Бруталіст" відзначився у режисерській номінації.

Обидва фільми підвищили свої шанси стати ключовими героями церемонії вручення премії "Оскар" 2-3 березня в Лос-Анджелесі.

Передає УНН із посиланням на Еuronews.

Головним переможцем премії "Британська академія кіно" (BAFTA) став фільм "Конклав", - трилер режисера Едварда Бергера з Рейфом Файнсом у ролі кардинала, який спостерігає за виборами нового Папи.

Image

Фільм охоплює всі тонкощі життя Ватикану від моменту смерті Папи до виборів його наступника; також у картині йдеться про секрети і хитрощі кардиналів. "Конклав" отримав чотири "Золоті маски", - "Найкращий британський фільм", "Найкращий фільм загалом", "Найкращий монтаж" і "Найкращий адаптований сценарій" - але був фаворитом у 12 номінаціях.

Image

Ми живемо в час кризи демократії. Інституції, які нас об'єднують, використовуються для того, щоб нас роз'єднувати. Іноді важко зберігати віру, і саме тому ми знімаємо фільми

- зазначив Бергер, приймаючи нагороду за найкращий британський фільм.

"Бруталіст", драма Бреді Корбета про угорського архітектора, який працює в післявоєнних Сполучених Штатах, також отримала чотири нагороди BAFTA.

Image

"Бруталіст" - історія тривалістю три з половиною години про угорського архітектора-іммігранта, який намагається наново побудувати своє життя в Сполучених Штатах після Другої світової війни, також увійшла до числа фаворитів. Зрештою переможцями стали Бреді Корбет, найкращий режисер, і Едріан Броуді, найкращий актор.

Броуди випередив сильну конкуренцію з боку Тімоті Шаламе, зірки байопіку Боба Ділана "Абсолютно невідомий", який залишився з порожніми руками, та семиразового номінанта на "Бафту" і попереднього переможця Ральфа Файнса.

Image

Одним із головних сюрпризів вечора стала перемога Майкі Медісон у номінації "Найкраща актриса" за роль екзотичної танцівниці, яка закохалася в сина російського олігарха у фільмі "Анора".

Image

"Емілія Перес": фільм, що поєднує в собі різні жанри мюзиклу і криміналу, переміг в номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

Зої Салдана отримала премію за жіночу роль другого плану за роль адвоката, яка допомагає ватажку мексиканського картелю (якого грає Гаскон) інсценувати свою смерть і стати жінкою.

Повний список переможців Bafta 2025 року

Кращий фільм - Конклав

Найкращий британський фільм - Конклав

Видатний дебют британського письменника, режисера чи продюсера - Kneecap, Річ Пеппіат (режисер, сценарист)

Найкращий фільм не англійською мовою – Емілія Перес

Найкращий документальний фільм - Супер/Людина: Історія Крістофера Ріва

Найкращий повнометражний анімаційний фільм - Воллес і Громіт: Чорний список

Найкращий дитячий і сімейний фільм - Воллес і Громіт: Чорний список

Кращий режисер - Брейді Корбет ("Бруталіст")

Найкращий оригінальний сценарій -

Найкращий оригінальний сценарій - Справжня біль

Кращий адаптований сценарій - Конклав

Кращий актор у головній ролі - Едрієн Броуді (The Brute)

Краща актриса в головній ролі - Майкі Медісон (Анора)

Найкраща жіноча роль другого плану - Зої Салданья, Емілія Перес

Кращий актор другого плану Кіран Калкін, Розбите серце

Кращий кастинг - Анора

Найкраща операторська робота - The Brutalist

Найкращий монтаж – Конклав

Найкращі костюми - Wicked

Найкращий макіяж і зачіска - The Substance

Найкраща оригінальна музика - The Brutalist

Кращий постановочний дизайн - Wicked

Найкращий звук - Дюна: Частина 2

Найкращі візуальні ефекти - Дюна: Частина 2

Найкращий британський короткометражний анімаційний фільм - Чудо

Найкращий британський короткометражний фільм - "Камінь, ножиці, папір".

Нагорода "Висхідні зірки" - Девід Йонссон.

Нагадаємо

Фільм "Камінь, ножиці, папір" з Олександром Рудинським переміг у номінації "Найкращий британський короткометражний фільм". Актор присвятив нагороду BAFTA своєму другу Євгену Світличному, який загинув на фронті.

Скандальні пости акторки можуть позбавити "Емілію Перес" шансів на "Оскар"02.02.25, 12:33 • 111712 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуУНН Lite
spolucheni-shtatyСполучені Штати
los-andzhelesЛос-Анджелес

Звернутися з питань розміщення реклами