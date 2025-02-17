"Конклав" та "Бруталіст" тріумфували на BAFTA 2025: по 4 нагороди кожному
Київ • УНН
На церемонії BAFTA 2025 фільми "Конклав" та "Бруталіст" здобули по чотири нагороди. "Конклав" отримав призи за найкращий британський фільм та найкращий фільм, а "Бруталіст" відзначився у режисерській номінації.
Обидва фільми підвищили свої шанси стати ключовими героями церемонії вручення премії "Оскар" 2-3 березня в Лос-Анджелесі.
Передає УНН із посиланням на Еuronews.
Головним переможцем премії "Британська академія кіно" (BAFTA) став фільм "Конклав", - трилер режисера Едварда Бергера з Рейфом Файнсом у ролі кардинала, який спостерігає за виборами нового Папи.
Фільм охоплює всі тонкощі життя Ватикану від моменту смерті Папи до виборів його наступника; також у картині йдеться про секрети і хитрощі кардиналів. "Конклав" отримав чотири "Золоті маски", - "Найкращий британський фільм", "Найкращий фільм загалом", "Найкращий монтаж" і "Найкращий адаптований сценарій" - але був фаворитом у 12 номінаціях.
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"Бруталіст", драма Бреді Корбета про угорського архітектора, який працює в післявоєнних Сполучених Штатах, також отримала чотири нагороди BAFTA.
"Бруталіст" - історія тривалістю три з половиною години про угорського архітектора-іммігранта, який намагається наново побудувати своє життя в Сполучених Штатах після Другої світової війни, також увійшла до числа фаворитів. Зрештою переможцями стали Бреді Корбет, найкращий режисер, і Едріан Броуді, найкращий актор.
Броуди випередив сильну конкуренцію з боку Тімоті Шаламе, зірки байопіку Боба Ділана "Абсолютно невідомий", який залишився з порожніми руками, та семиразового номінанта на "Бафту" і попереднього переможця Ральфа Файнса.
Одним із головних сюрпризів вечора стала перемога Майкі Медісон у номінації "Найкраща актриса" за роль екзотичної танцівниці, яка закохалася в сина російського олігарха у фільмі "Анора".
"Емілія Перес": фільм, що поєднує в собі різні жанри мюзиклу і криміналу, переміг в номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".
Зої Салдана отримала премію за жіночу роль другого плану за роль адвоката, яка допомагає ватажку мексиканського картелю (якого грає Гаскон) інсценувати свою смерть і стати жінкою.
Повний список переможців Bafta 2025 року
Кращий фільм - Конклав
Найкращий британський фільм - Конклав
Видатний дебют британського письменника, режисера чи продюсера - Kneecap, Річ Пеппіат (режисер, сценарист)
Найкращий фільм не англійською мовою – Емілія Перес
Найкращий документальний фільм - Супер/Людина: Історія Крістофера Ріва
Найкращий повнометражний анімаційний фільм - Воллес і Громіт: Чорний список
Найкращий дитячий і сімейний фільм - Воллес і Громіт: Чорний список
Кращий режисер - Брейді Корбет ("Бруталіст")
Найкращий оригінальний сценарій -
Найкращий оригінальний сценарій - Справжня біль
Кращий адаптований сценарій - Конклав
Кращий актор у головній ролі - Едрієн Броуді (The Brute)
Краща актриса в головній ролі - Майкі Медісон (Анора)
Найкраща жіноча роль другого плану - Зої Салданья, Емілія Перес
Кращий актор другого плану Кіран Калкін, Розбите серце
Кращий кастинг - Анора
Найкраща операторська робота - The Brutalist
Найкращий монтаж – Конклав
Найкращі костюми - Wicked
Найкращий макіяж і зачіска - The Substance
Найкраща оригінальна музика - The Brutalist
Кращий постановочний дизайн - Wicked
Найкращий звук - Дюна: Частина 2
Найкращі візуальні ефекти - Дюна: Частина 2
Найкращий британський короткометражний анімаційний фільм - Чудо
Найкращий британський короткометражний фільм - "Камінь, ножиці, папір".
Нагорода "Висхідні зірки" - Девід Йонссон.
Нагадаємо
Фільм "Камінь, ножиці, папір" з Олександром Рудинським переміг у номінації "Найкращий британський короткометражний фільм". Актор присвятив нагороду BAFTA своєму другу Євгену Світличному, який загинув на фронті.
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