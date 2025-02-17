"Конклав" та "Бруталіст" тріумфували на BAFTA 2025: по 4 нагороди кожному

Обидва фільми підвищили свої шанси стати ключовими героями церемонії вручення премії "Оскар" 2-3 березня в Лос-Анджелесі.

Передає УНН із посиланням на Еuronews.

Головним переможцем премії "Британська академія кіно" (BAFTA) став фільм "Конклав", - трилер режисера Едварда Бергера з Рейфом Файнсом у ролі кардинала, який спостерігає за виборами нового Папи.

Фільм охоплює всі тонкощі життя Ватикану від моменту смерті Папи до виборів його наступника; також у картині йдеться про секрети і хитрощі кардиналів. "Конклав" отримав чотири "Золоті маски", - "Найкращий британський фільм", "Найкращий фільм загалом", "Найкращий монтаж" і "Найкращий адаптований сценарій" - але був фаворитом у 12 номінаціях.

Ми живемо в час кризи демократії. Інституції, які нас об'єднують, використовуються для того, щоб нас роз'єднувати. Іноді важко зберігати віру, і саме тому ми знімаємо фільми - зазначив Бергер, приймаючи нагороду за найкращий британський фільм.

"Бруталіст", драма Бреді Корбета про угорського архітектора, який працює в післявоєнних Сполучених Штатах, також отримала чотири нагороди BAFTA.

"Бруталіст" - історія тривалістю три з половиною години про угорського архітектора-іммігранта, який намагається наново побудувати своє життя в Сполучених Штатах після Другої світової війни, також увійшла до числа фаворитів. Зрештою переможцями стали Бреді Корбет, найкращий режисер, і Едріан Броуді, найкращий актор.

Броуди випередив сильну конкуренцію з боку Тімоті Шаламе, зірки байопіку Боба Ділана "Абсолютно невідомий", який залишився з порожніми руками, та семиразового номінанта на "Бафту" і попереднього переможця Ральфа Файнса.

Одним із головних сюрпризів вечора стала перемога Майкі Медісон у номінації "Найкраща актриса" за роль екзотичної танцівниці, яка закохалася в сина російського олігарха у фільмі "Анора".

"Емілія Перес": фільм, що поєднує в собі різні жанри мюзиклу і криміналу, переміг в номінації "Найкращий фільм іноземною мовою".

Зої Салдана отримала премію за жіночу роль другого плану за роль адвоката, яка допомагає ватажку мексиканського картелю (якого грає Гаскон) інсценувати свою смерть і стати жінкою.

Повний список переможців Bafta 2025 року

Кращий фільм - Конклав

Найкращий британський фільм - Конклав

Видатний дебют британського письменника, режисера чи продюсера - Kneecap, Річ Пеппіат (режисер, сценарист)

Найкращий фільм не англійською мовою – Емілія Перес

Найкращий документальний фільм - Супер/Людина: Історія Крістофера Ріва

Найкращий повнометражний анімаційний фільм - Воллес і Громіт: Чорний список

Найкращий дитячий і сімейний фільм - Воллес і Громіт: Чорний список

Кращий режисер - Брейді Корбет ("Бруталіст")

Найкращий оригінальний сценарій -

Найкращий оригінальний сценарій - Справжня біль

Кращий адаптований сценарій - Конклав

Кращий актор у головній ролі - Едрієн Броуді (The Brute)

Краща актриса в головній ролі - Майкі Медісон (Анора)

Найкраща жіноча роль другого плану - Зої Салданья, Емілія Перес

Кращий актор другого плану Кіран Калкін, Розбите серце

Кращий кастинг - Анора

Найкраща операторська робота - The Brutalist

Найкращий монтаж – Конклав

Найкращі костюми - Wicked

Найкращий макіяж і зачіска - The Substance

Найкраща оригінальна музика - The Brutalist

Кращий постановочний дизайн - Wicked

Найкращий звук - Дюна: Частина 2

Найкращі візуальні ефекти - Дюна: Частина 2

Найкращий британський короткометражний анімаційний фільм - Чудо

Найкращий британський короткометражний фільм - "Камінь, ножиці, папір".

Нагорода "Висхідні зірки" - Девід Йонссон.

Нагадаємо

Фільм "Камінь, ножиці, папір" з Олександром Рудинським переміг у номінації "Найкращий британський короткометражний фільм". Актор присвятив нагороду BAFTA своєму другу Євгену Світличному, який загинув на фронті.

Скандальні пости акторки можуть позбавити "Емілію Перес" шансів на "Оскар"