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Фільм "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" встановив рекорд романтичних комедій у Великій Британії

Фільм "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" встановив рекорд романтичних комедій у Великій Британії

Київ • УНН

 • 139921 перегляди

Романтична комедія "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" зібрала $14,9 млн за перші три дні прокату у Великій Британії. Фільм встановив рекорд для жанру та обійшов "Оппенгеймера" за стартовими зборами.

Новий фільм студії Universal, "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця", дебютував у прокат у Великій Британії та Ірландії з рекордними касовими зборами: за перші три дні фільм зібрав $14,9 млн, а за чотири вихідні – $15,5 млн. Це не лише найкращий старт 2025 року, а й найкасовіший дебют романтичної комедії в історії британського прокату.

Про це повідомляє Variety, пише УНН.

Деталі 

Universal повідомляє, що фільм "Бріджит Джонс: Закохана в хлопця" за триденний вікенд у Великій Британії та Ірландії зібрав 14,9 млн доларів на 2250 екранах від премʼєри. Таким чином стрічка перевершила результати таких фільмів, як "Пʼятдесят відтінків сірого" та "П’ятдесят відтінків свободи".

Також це 11-й найбільший старт для Universal у Великій Британії, випередивши навіть "Оппенгеймера", "Міньйонів" і "Гидкого Я 3".

На другому місці опинився супергеройський фільм "Капітан Америка: О дивний новий світ" від Disney, який заробив 8 млн доларів.

Анімаційний фільм Universal "Догмен" опустився на третє місце в другій вікенд, заробивши $2,3 млн, що загалом склало $7,1 млн.

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"Очі серця" від Paramount дебютував на четвертому місці з $895 867. А фільм "Муфаса: Король Лев" від Disney посів п'яте місце з $572 194 за дев'ятий вікенд, з загальною сумою до $39 млн. Приквел залишається одним із найкасовіших фільмів сезону.

На 6-му місці "Неаідомий" від Disney зібрав $445 505 за п'ять вихідних, досягнувши $13,7 млн. 

"Сонік у кіно 3" зберіг за собою сьоме місце з $299 600 на восьмий тиждень після премʼєри, довівши загальну суму до $31,6 млн."Чхаава" від Yash Raj Films посів восьме місце з $290,777, що стало сильним дебютом для індійського історичного епосу. 

"Бруталіст" від Universal заробивши $204,109 за четвертий вікенд посів девʼяте місце. Загалом, фільм зібрав $3,7 млн.

Замикає десятку найкращих фільм Paramount "5 вересня", який зібрав 195 654 долари за другі вихідні, що загалом склало $1,4 мільйона.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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