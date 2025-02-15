П’ять неймовірних романтичних історій: що подивитися зимовими вечорами

Велика сила кохання, оманливі мрії і теплі романтичні почуття, все це і навіть більше для поціновувачів чуттєвого кіно. УНН пропонує підбірку фільмів, які можно подивитись затишними зимовими вечорами.

Фатальна красуня (Hors de prix) 2006 - авантюристка Ірен приймає скромного робітника готелю Жана за мільярдера. Усвідомивши, що помилилася, вона відразу залишає його, проте закоханий Жан кидається слідом. Він звільнився з роботи та стає альфонсом, прислужуючи одній немолодій пані. Спільне заняття відразу зближує головних героїв.

Жанр: Комедія, Драми, Романтичні

Країна: Франція

Режисер: П'єр Сальвадорі

Актори: Одрі Тоту, Гад Ельмалех, Марі-Крістін Адам, Вернон Добчефф, Жак Спіссер, Аннеліз Гесме

Закохані невротики (Les émotifs anonymes) 2010 - що відбувається, коли чоловік та жінка мають спільні захоплення? Вони закохуються. Це трапилось з Жаном-Рене, керівником невеликої шоколадної фабрики та Анжелікою — талановитого кондитера, яку тільки взяли до роботи. Але їхня сором'язливість створює складнощі для їхніх відносин. Тому, вони вирішують подолати свою невпевненість в собі і розкрити один одному свої почуття

Жанр: Франція, Бельгія

Країна: Комедія, Романтичні

Режисер: Жан-П'єр Амері

Актори: Бенуа Пульворд, Ізабелль Карре, Лорелла Кравотта, Ліза Ламетрі, Сванн Арло, Пьєре Ніньє

Кафе бажань (La Belle Époque) 2019 - похилий Віктор переживає низку невдач. Безробітного, його вижинають з його ж власної оселі, оскільки дружина пішла від нього до колишнього боса. Максим, син Віктора, допомагає батькові, познайомивши з представником театральної компанії, який запропонував відтворити будь-який момент у житті. Віктор обирає 1974 рік, коли він вперше зустрівся з дружиною.

Жанр: Комедія, Драми

Країна: Франція

Режисер: Ніколя Бедос

Актори: Данієль Отей, Гійом Кане, Дорія Тільер, Фанні Ардан, П'єр Ардіті, Дені Подалідес

Смак пристрасті (La passion de Dodin Bouffant) 2023 - фільм про відносини між Ежені, професійною кухаркою та гурманом Доденом, з яким вона пропрацювала 20 років. З часом, їх відносини ставали міцніші, що призвело до створіння страв, які вражали найвідоміших шеф-кухарів усього світу

Жанр: Драми, Романтичні

Країна: Франція, Бельгія

Режисер: Чан Ань Хунг

Актори: Бенуа Магімель, Жульєт Бінош, Патрік д'Ассумсао, Еммануель Селінджер, Ян Гамменекер, Фредерік Фісбах

Неймовірна доля Амелі Пулен (Le Fabuleux destin d'Amelie Poulain) 2001 - Молода Амелі Пулен працює у паризькому кафе. Живе одна, таємно допомагає людям. Добровольча справа приводить її до Ніно — чоловіка середнього віку, який захоплює її серце. Амелі протягає йому руку допомоги, після чого, її світ набуває нових барв після їх зустрічі.

Жанр: Комедія, Романтичні

Країна: Франція, Німеччина

Режисер: Жан-П'єр Жене