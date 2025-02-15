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05:23 • 12171 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122240 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182454 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146884 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138479 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117169 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107861 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102984 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141632 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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П’ять неймовірних романтичних історій: що подивитися зимовими вечорами

П’ять неймовірних романтичних історій: що подивитися зимовими вечорами

Київ • УНН

 • 206520 перегляди

Добірка романтичних французьких фільмів для затишного зимового вечора. Від історії про авантюристку та готельного працівника до казкової долі Амелі Пулен - п'ять неймовірних історій про кохання.

Велика сила кохання, оманливі мрії і теплі романтичні почуття, все це і навіть більше для поціновувачів чуттєвого кіно. УНН пропонує підбірку фільмів, які можно подивитись затишними зимовими вечорами.

Фатальна красуня (Hors de prix) 2006 - авантюристка Ірен приймає скромного робітника готелю Жана за мільярдера. Усвідомивши, що помилилася, вона відразу залишає його, проте закоханий Жан кидається слідом. Він звільнився з роботи та стає альфонсом, прислужуючи одній немолодій пані. Спільне заняття відразу зближує головних героїв.

  • Жанр: Комедія, Драми, Романтичні
    • Країна: Франція
      • Режисер: П'єр Сальвадорі
        • Актори: Одрі Тоту, Гад Ельмалех, Марі-Крістін Адам, Вернон Добчефф, Жак Спіссер, Аннеліз Гесме

          Закохані невротики (Les émotifs anonymes) 2010 - що відбувається, коли чоловік та жінка мають спільні захоплення? Вони закохуються. Це трапилось з Жаном-Рене, керівником невеликої шоколадної фабрики та Анжелікою — талановитого кондитера, яку тільки взяли до роботи. Але їхня сором'язливість створює складнощі для їхніх відносин. Тому, вони вирішують подолати свою невпевненість в собі і розкрити один одному свої почуття

          • Жанр: Франція, Бельгія
            • Країна: Комедія, Романтичні
              • Режисер: Жан-П'єр Амері
                • Актори: Бенуа Пульворд, Ізабелль Карре, Лорелла Кравотта, Ліза Ламетрі, Сванн Арло, Пьєре Ніньє

                  Кафе бажань (La Belle Époque) 2019 - похилий Віктор переживає низку невдач. Безробітного, його вижинають з його ж власної оселі, оскільки дружина пішла від нього до колишнього боса. Максим, син Віктора, допомагає батькові, познайомивши з представником театральної компанії, який запропонував відтворити будь-який момент у житті. Віктор обирає 1974 рік, коли він вперше зустрівся з дружиною.

                  • Жанр: Комедія, Драми
                    • Країна: Франція
                      • Режисер: Ніколя Бедос
                        • Актори: Данієль Отей, Гійом Кане, Дорія Тільер, Фанні Ардан, П'єр Ардіті, Дені Подалідес

                          Смак пристрасті (La passion de Dodin Bouffant) 2023 - фільм про відносини між Ежені, професійною кухаркою та гурманом Доденом, з яким вона пропрацювала 20 років. З часом, їх відносини ставали міцніші, що призвело до створіння страв, які вражали найвідоміших шеф-кухарів усього світу

                          • Жанр: Драми, Романтичні
                            • Країна: Франція, Бельгія
                              • Режисер: Чан Ань Хунг
                                • Актори: Бенуа Магімель, Жульєт Бінош, Патрік д'Ассумсао, Еммануель Селінджер, Ян Гамменекер, Фредерік Фісбах

                                  Неймовірна доля Амелі Пулен (Le Fabuleux destin d'Amelie Poulain) 2001 - Молода Амелі Пулен працює у паризькому кафе. Живе одна, таємно допомагає людям. Добровольча справа приводить її до Ніно — чоловіка середнього віку, який захоплює її серце. Амелі протягає йому руку допомоги, після чого, її світ набуває нових барв після їх зустрічі.

                                  • Жанр: Комедія, Романтичні
                                    • Країна: Франція, Німеччина
                                      • Режисер: Жан-П'єр Жене
                                        • Актори: Одрі Тоту, Матьє Кассовіц, Рюфюс, Лорелла Кравотта, Серж Мерлен, Жамель Деббуз
                                          Ольга Розгон

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