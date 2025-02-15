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Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
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Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
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Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

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15 февраля, 11:16 • 108454 просмотра

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россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 109922 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Киев  •  УНН

 • 50494 просмотра

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Подборка романтических французских фильмов для уютного зимнего вечера. От истории об авантюристке и гостиничном работнике до сказочной судьбы Амели Пулен - пять невероятных историй о любви.

Большая сила любви, обманчивые мечты и теплые романтические чувства, все это и даже больше для ценителей чувственного кино. УНН предлагает подборку фильмов, которые можно посмотреть уютными зимними вечерами.

Роковая красавица (Hors de prix) 2006 - авантюристка Ирен принимает скромного рабочего отеля Жана за миллиардера. Осознав, что ошиблась, она сразу покидает его, однако влюбленный Жан бросается следом. Он уволился с работы и становится альфонсом, прислуживая одной пожилой даме. Совместное занятие сразу сближает главных героев.

  • Жанр: Комедия, Драмы, Романтические
  • Страна: Франция
  • Режиссер: Пьер Сальвадори
  • Актеры: Одри Тоту, Гад Эльмалех, Мари-Кристин Адам, Вернон Добчефф, Жак Списсер, Аннелиз Гесме

Влюбленные невротики (Les émotifs anonymes) 2010 - что происходит, когда мужчина и женщина имеют общие увлечения? Они влюбляются. Это случилось с Жаном-Рене, руководителем небольшой шоколадной фабрики и Анжеликой - талантливого кондитера, которую только взяли на работу. Но их застенчивость создает сложности для их отношений. Поэтому, они решают преодолеть свою неуверенность в себе и раскрыть друг другу свои чувства

  • Жанр: Франция, Бельгия
  • Страна: Комедия, Романтические
  • Режиссер: Жан-Пьер Амери
  • Актеры: Бенуа Пульворд, Изабелль Карре, Лорелла Кравотта, Лиза Ламетри, Сванн Арло, Пьере Нинье

Кафе желаний (La Belle Époque) 2019 - пожилой Виктор переживает череду неудач. Безработного, его выжимают из его же собственного дома, поскольку жена ушла от него к бывшему боссу. Максим, сын Виктора, помогает отцу, познакомив с представителем театральной компании, который предложил воссоздать любой момент в жизни. Виктор выбирает 1974 год, когда он впервые встретился с женой.

  • Жанр: Комедия, Драмы
  • Страна: Франция
  • Режиссер: Николя Бедос
  • Актеры: Даниэль Отей, Гийом Кане, Дория Тильер, Фанни Ардан, Пьер Ардити, Дени Подалидес

Вкус страсти (La passion de Dodin Bouffant) 2023 - фильм об отношениях между Эжени, профессиональной поварихой и гурманом Доденом, с которым она проработала 20 лет. Со временем, их отношения становились крепче, что привело к созданию блюд, которые поражали самых известных шеф-поваров всего мира

  • Жанр: Драмы, Романтические
  • Страна: Франция, Бельгия
  • Режиссер: Чан Ань Хунг
  • Актеры: Бенуа Магимель, Жюльет Бинош, Патрик д'Ассумсао, Эммануэль Сэлинджер, Ян Гамменекер, Фредерик Фисбах

Невероятная судьба Амели Пулен (Le Fabuleux destin d'Amelie Poulain) 2001 - Молодая Амели Пулен работает в парижском кафе. Живет одна, тайно помогает людям. Добровольческое дело приводит ее к Нино - мужчине среднего возраста, который захватывает ее сердце. Амели протягивает ему руку помощи, после чего, ее мир приобретает новые краски после их встречи.

  • Жанр: Комедия, Романтические
  • Страна: Франция, Германия
  • Режиссер: Жан-Пьер Жене
  • Актеры: Одри Тоту, Матье Кассовиц, Рюфюс, Лорелла Кравотта, Серж Мерлен, Жамель Деббуз
Ольга Розгон

Ольга Розгон

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