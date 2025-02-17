В киевской школе показали сценку с избиением "работника ТЦК": полиция отреагировала

В киевской школе №309 во время праздничного мероприятия ученики показали сценку, в которой один из школьников ударом "сваливает с ног" якобы работника территориального центра комплектования. Инцидент вызвал общественный резонанс. Видео опубликовал в Facebook военный Виталий Саранцев, передает УНН.

На кадрах видно, как во время школьного представления школьники инсценировали избиение военнослужащего.

Саранцев отметил, что использование темы войны в школьных спектаклях может быть способом осмысления трагедии, однако избиение украинского военного не имеет ничего общего с искусством или воспитанием.

"Это уже симптом серьезной проблемы. Это не искусство и не воспитание, а кризис понимания, кто враг и кто защитник.

Как мы дошли до того, что мобилизация - необходимый шаг для выживания страны - стала предметом высмеивания на уровне школьных мероприятий? Не потому ли, что взрослые сами разгоняют нарратив о "преступном ТЦК", пока настоящие преступники сидят в кремле?" - написал военный.

По его мнению, если в сознании детей украинский военный воспринимается как враг, а удар по нему - проявление героизма, это свидетельствует о серьезной проблеме.

"Если в головах украинских детей украинский военный - враг, а "утащить" ему - проявление героизма, то всем нам - огромная жирная "двойка". Но война "двоек" не ставит..." - резюмировал Саранцев.

Дарницкая районная государственная администрация отреагировала на скандал, опубликовав официальное заявление:

"Относительно ситуации, которая сложилась в ООШ №309. С целью расследования факта, зафиксированного во время проведения праздничного мероприятия в школе №309, во время которого ученики продемонстрировали избиение представителя ТЦК, управлением образования Дарницкой райгосадминистрации создана комиссия".

По результатам работы комиссии будет дана соответствующая оценка данного случая.

К расследованию присоединились и правоохранители.

В полиции Киева сообщили, что ювенальные полицейские уже проводят проверку, ведь информация о школьном спектакле с избиением военного появилась в соцсетях.

"Сотрудники ювенальной превенции Дарницкого управления полиции уже общаются с администрацией учебного заведения, а также с несовершеннолетними "актерами", - говорится в сообщении правоохранителей.

Расследование продолжается.

Напомним

В Харькове правоохранители задержали двух мужчин, которые избили и ограбили военнослужащего.