Побили та пограбували військового, який приїхав у відпустку: у Харкові затримали двох чоловіків
Київ • УНН
Двоє 38-річних чоловіків побили та пограбували військовослужбовця ЗСУ, який приїхав у відпустку до Харкова. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі за грабіж в умовах воєнного стану.
У Харкові правоохоронці затримали двох чоловіків, які побили і пограбували військовослужбовця. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
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Повідомляється, що вечері 27 грудня у Харкові двоє чоловіків напали на військовіослужбовця, який приїхав у відпустку
"Наздогнавши його (військового), один зі зловмисників вдарив потерпілого кулаком в обличчя, а коли той впав, продовжив бити його ногами разом зі своїм спільником. Подолавши таким чином супротив і спричинивши чоловіку тілесні ушкодження, грабіжники забрали його майно - телефон, документи, готівкові кошти та інші речі, які він мав при собі, після чого втекли з місця злочину", – кажуть у прокуратурі.
Слобідська окружна прокуратура Харкова висунула підозру двом 38-річним чоловікам у грабежі, поєднаному з насильством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Чоловіків взято під варту.
За вчинене підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо
У Києві та Харкові затримано чотирьох осіб, які за винагороду підпалювали автомобілі військовослужбовців ЗСУ. Зловмисники отримували замовлення через Telegram, документували свої дії та звітували кураторам.