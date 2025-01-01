Побили та пограбували військового, який приїхав у відпустку: у Харкові затримали двох чоловіків

У Харкові правоохоронці затримали двох чоловіків, які побили і пограбували військовослужбовця. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що вечері 27 грудня у Харкові двоє чоловіків напали на військовіослужбовця, який приїхав у відпустку

"Наздогнавши його (військового), один зі зловмисників вдарив потерпілого кулаком в обличчя, а коли той впав, продовжив бити його ногами разом зі своїм спільником. Подолавши таким чином супротив і спричинивши чоловіку тілесні ушкодження, грабіжники забрали його майно - телефон, документи, готівкові кошти та інші речі, які він мав при собі, після чого втекли з місця злочину", – кажуть у прокуратурі.

Слобідська окружна прокуратура Харкова висунула підозру двом 38-річним чоловікам у грабежі, поєднаному з насильством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Чоловіків взято під варту.

За вчинене підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо

У Києві та Харкові затримано чотирьох осіб, які за винагороду підпалювали автомобілі військовослужбовців ЗСУ. Зловмисники отримували замовлення через Telegram, документували свої дії та звітували кураторам.