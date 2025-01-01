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Избили и ограбили военного, который приехал в отпуск: в Харькове задержали двух мужчин

Избили и ограбили военного, который приехал в отпуск: в Харькове задержали двух мужчин

Киев  •  УНН

 • 2448 просмотра

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Двое 38-летних мужчин избили и ограбили военнослужащего ВСУ, который приехал в отпуск в Харьков. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы за грабеж в условиях военного положения.

В Харькове правоохранители задержали двух мужчин, которые избили и ограбили военнослужащего. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что вечером 27 декабря в Харькове двое мужчин напали на военнослужащего, который приехал в отпуск

"Догнав его (военного), один из злоумышленников ударил потерпевшего кулаком в лицо, а когда тот упал, продолжил бить его ногами вместе со своим сообщником. Преодолев таким образом сопротивление и причинив мужчине телесные повреждения, грабители забрали его имущество - телефон, документы, наличные средства и другие вещи, которые он имел при себе, после чего скрылись с места преступления", - говорят в прокуратуре.

Слободская окружная прокуратура Харькова выдвинула подозрение двум 38-летним мужчинам в грабеже, соединенном с насилием, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения. Мужчины взяты под стражу.

За совершенное подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним

В Киеве и Харькове задержаны четыре человека, которые за вознаграждение поджигали автомобили военнослужащих ВСУ. Злоумышленники получали заказы через Telegram, документировали свои действия и отчитывались кураторам.

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаКриминал и ЧП
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