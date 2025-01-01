Избили и ограбили военного, который приехал в отпуск: в Харькове задержали двух мужчин
Киев • УНН
Двое 38-летних мужчин избили и ограбили военнослужащего ВСУ, который приехал в отпуск в Харьков. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы за грабеж в условиях военного положения.
В Харькове правоохранители задержали двух мужчин, которые избили и ограбили военнослужащего. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что вечером 27 декабря в Харькове двое мужчин напали на военнослужащего, который приехал в отпуск
"Догнав его (военного), один из злоумышленников ударил потерпевшего кулаком в лицо, а когда тот упал, продолжил бить его ногами вместе со своим сообщником. Преодолев таким образом сопротивление и причинив мужчине телесные повреждения, грабители забрали его имущество - телефон, документы, наличные средства и другие вещи, которые он имел при себе, после чего скрылись с места преступления", - говорят в прокуратуре.
Слободская окружная прокуратура Харькова выдвинула подозрение двум 38-летним мужчинам в грабеже, соединенном с насилием, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения. Мужчины взяты под стражу.
За совершенное подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним
В Киеве и Харькове задержаны четыре человека, которые за вознаграждение поджигали автомобили военнослужащих ВСУ. Злоумышленники получали заказы через Telegram, документировали свои действия и отчитывались кураторам.