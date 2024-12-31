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Правоохоронці затримали групу паліїв автомобілів військових у Києві та Харкові

Правоохоронці затримали групу паліїв автомобілів військових у Києві та Харкові

Київ • УНН

 • 21286 перегляди

У Києві та Харкові затримано чотирьох осіб, які за винагороду підпалювали автомобілі військовослужбовців ЗСУ. Зловмисники отримували замовлення через Telegram, документували свої дії та звітували кураторам.

Правоохоронці виявили групи паліїв автомобілів військових у Києві та Харкові, підозрюваних затримано, пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За процесуального керівництва органів прокуратури повідомлено про підозру чотирьом громадянам, які на замовлення підпалювали авто українських захисників

- йдеться у повідомленні установи.

У Києві в грудні 2024 один з підозрюваних отримав повідомлення в Telegram з пропозицією заробити на підпалі автомобіля військовослужбовця ЗСУ чи інших військових формувань.

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Потім на одній із вулиць міста він побачив "Volkswagen Multivan" з символікою ЗСУ, сфотографував його та надіслав фото замовнику, який погодив автівку.

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Підозрюваний облив машину бензином та підпалив, а фото підпаленого авто він надіслав замовнику. На наступний день він виконав ті ж самі дії з "Ford Ranger" з символікою ЗСУ, проте діяв вже не наодинці, а зі своїм знайомим. У Харкові на такий спосіб заробітку погодився колишній увʼязнений. Він теж натрапив на схему через Telegram.

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Чоловік з кримінальним минулим погодився та залучив до "роботи" свого друга дитинства. У середині грудня підозрювані підпалили автомобіль українського військовослужбовця, зробили фото і відео "результату". Що цікаво, на відмінну від своїх київських "колег" на місці злочину вони залишили карту "джокера", що було обовʼязковою умовою куратора.

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Правоохоронці затримали всіх підозрюваних, в залежності від вчинених злочинів їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та умисне знищення чужого майна шляхом підпалу.

Нагадаємо

На Київщині та Волині затримали п'ятьох осіб, які за грошову винагороду підпалювали автомобілі військових та релейні шафи. Підозрювані знімали свої дії на відео для звітування "кураторам". 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НП

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