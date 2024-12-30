У двох областях затримали підозрюваних у підпалах військових автівок та релейних шаф

Київська міська та Волинська обласна прокуратури повідомили про підозру пʼятьом чоловікам, які підпалювали релейні шафи та автівки військовослужбовців, пише УНН з посиланням на Національну поліцію України.

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За даними слідства, киянин через Телеграм отримав замовлення за грошову винагороду підпалити релейну шафу біля залізничної станції у Святошинському районі столиці.

Для своєї схеми він залучив двох своїх знайомих. Прибувши на "об’єкт", вони відкрили двері релейної шафи, облили її розчином для розпалювання багаття та підпалили.

Весь процес один з підозрюваних знімав на мобільний телефон. В подальшому відео надіслали замовнику.

Крім того, на Волині теж виявили підпалювачів автівок військових.

Також "легкого заробітку" шукали двоє волинян. В одному із месенджерів за грошову винагороду їм запропонували здійснювати підпали автівок українських військових та надали для цього детальні інструкції. Обов’язковою умовою "співпраці" була відеофіксація результату роботи