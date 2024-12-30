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У двох областях затримали підозрюваних у підпалах військових автівок та релейних шаф

У двох областях затримали підозрюваних у підпалах військових автівок та релейних шаф

Київ • УНН

 • 22216 перегляди

На Київщині та Волині затримали п'ятьох осіб, які за грошову винагороду підпалювали автомобілі військових та релейні шафи. Підозрювані знімали свої дії на відео для звітування "кураторам".

Київська  міська та Волинська обласна прокуратури повідомили про підозру пʼятьом чоловікам, які підпалювали релейні шафи та автівки військовослужбовців, пише УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

За даними слідства, киянин через Телеграм отримав замовлення за грошову винагороду підпалити релейну шафу біля залізничної станції у Святошинському районі столиці.

Для своєї схеми він залучив двох своїх знайомих. Прибувши на "об’єкт", вони відкрили двері релейної шафи, облили її розчином для розпалювання багаття та підпалили.

Весь процес один з підозрюваних знімав на мобільний телефон. В подальшому відео надіслали замовнику.

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Крім того, на Волині теж виявили підпалювачів автівок військових.

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Також "легкого заробітку" шукали двоє волинян. В одному із месенджерів за грошову винагороду їм запропонували здійснювати підпали автівок українських військових та надали для цього детальні інструкції. Обов’язковою умовою "співпраці" була відеофіксація результату роботи

- зазначено в повідомленні.
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23 грудня 2024 року у м. Володимирі підозрювані підпалили авто військових, обливши його заздалегідь підготовленою запалювальною сумішшю.

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Свої дії зафільмували на мобільний телефон, щоб відзвітувати "куратору".

Наразі їх затримали, підозрюваним обирають запобіжні заходи.

Нагадаємо

З початку року в Україні зафіксовано 341 факт підпалу автомобілів військовослужбовців. У 219 випадках вже оголошено підозру, до відповідальності притягуються 184 особи.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НП
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