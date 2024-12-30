В двух областях задержали подозреваемых в поджогах военных автомобилей и релейных шкафов
Киев • УНН
На Киевщине и Волыни задержали пятерых человек, которые за денежное вознаграждение поджигали автомобили военных и релейные шкафы. Подозреваемые снимали свои действия на видео для отчетности «кураторам».
Киевская городская и Волынская областная прокуратуры сообщили о подозрении пятерым мужчинам, которые поджигали релейные шкафы и автомобили военнослужащих, пишет УНН с ссылкой на Национальную полицию Украины.
Детали
По данным следствия, киевлянин через Телеграмм получил заказ за денежное вознаграждение поджечь релейный шкаф возле железнодорожной станции в Святошинском районе столицы.
Для своей схемы он привлек двух своих знакомых. Прибыв на «объект», они открыли дверь релейного шкафа, облили его раствором для разжигания костра и подожгли.
Весь процесс один из подозреваемых снимал на мобильный телефон. В дальнейшем видео прислали заказчику.
Кроме того, на Волыни тоже обнаружили поджигателей автомобилей военных.
Также «легкого заработка» искали двое волынян. В одном из мессенджеров за денежное вознаграждение им предложили осуществлять поджоги автомобилей украинских военных и предоставили для этого подробные инструкции. Обязательным условием «сотрудничества» была видеофиксация результата работы
23 декабря 2024 года в г. Владимире подозреваемые подожгли авто военных, облив его заранее подготовленной зажигательной смесью.
Свои действия сняли на мобильный телефон, чтобы отчитаться «куратору».
Сейчас их задержали, подозреваемым избирают меры пресечения.
Напомним,
С начала года в Украине зафиксирован 341 факт поджога автомобилей военнослужащих. В 219 случаях уже объявлено подозрение, к ответственности привлекаются 184 человека.