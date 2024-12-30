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В двух областях задержали подозреваемых в поджогах военных автомобилей и релейных шкафов

В двух областях задержали подозреваемых в поджогах военных автомобилей и релейных шкафов

Киев  •  УНН

 • 11259 просмотра

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На Киевщине и Волыни задержали пятерых человек, которые за денежное вознаграждение поджигали автомобили военных и релейные шкафы. Подозреваемые снимали свои действия на видео для отчетности «кураторам».

Киевская  городская и Волынская областная прокуратуры сообщили о подозрении пятерым мужчинам, которые поджигали релейные шкафы и автомобили военнослужащих, пишет УНН с ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

По данным следствия, киевлянин через Телеграмм получил заказ за денежное вознаграждение поджечь релейный шкаф возле железнодорожной станции в Святошинском районе столицы.

Для своей схемы он привлек двух своих знакомых. Прибыв на «объект», они открыли дверь релейного шкафа, облили его раствором для разжигания костра и подожгли.

Весь процесс один из подозреваемых снимал на мобильный телефон. В дальнейшем видео прислали заказчику.

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Кроме того, на Волыни тоже обнаружили поджигателей автомобилей военных.

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Также «легкого заработка» искали двое волынян. В одном из мессенджеров за денежное вознаграждение им предложили осуществлять поджоги автомобилей украинских военных и предоставили для этого подробные инструкции. Обязательным условием «сотрудничества» была видеофиксация результата работы

- указано в сообщении.
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23 декабря 2024 года в г. Владимире подозреваемые подожгли авто военных, облив его заранее подготовленной зажигательной смесью.

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Свои действия сняли на мобильный телефон, чтобы отчитаться «куратору».

Сейчас их задержали, подозреваемым избирают меры пресечения.

Напомним,

С начала года в Украине зафиксирован 341 факт поджога автомобилей военнослужащих. В 219 случаях уже объявлено подозрение, к ответственности привлекаются 184 человека.

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧП
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