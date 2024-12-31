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Правоохранители задержали группу поджигателей автомобилей военных в Киеве и Харькове

Правоохранители задержали группу поджигателей автомобилей военных в Киеве и Харькове

Киев  •  УНН

 • 11691 просмотра

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В Киеве и Харькове задержаны четыре человека, которые за вознаграждение поджигали автомобили военнослужащих ВСУ. Злоумышленники получали заказы через Telegram, документировали свои действия и отчитывались кураторам.

Правоохранители обнаружили группы поджигателей автомобилей военных в Киеве и Харькове, подозреваемые задержаны, пишет УНН с ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Под процессуальным руководством органов прокуратуры сообщено о подозрении четырем гражданам, которые по заказу поджигали авто украинских защитников

- говорится в сообщении учреждения.

В Киеве в декабре 2024 года один из подозреваемых получил сообщение в Telegram с предложением заработать на поджоге автомобиля военнослужащего ВСУ или других военных формирований.

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Затем на одной из улиц города он увидел «Volkswagen Multivan» с символикой ВСУ, сфотографировал его и прислал фото заказчику, который согласовал машину.

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Подозреваемый облил машину бензином и поджег, а фото подожженного авто он прислал заказчику. На следующий день он выполнил те же действия с «Ford Ranger» с символикой ВСУ, однако действовал уже не в одиночку, а со своим знакомым. В Харькове на такой способ заработка согласился бывший заключенный. Он тоже наткнулся на схему через Telegram.

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Мужчина с криминальным прошлым согласился и привлек к «работе» своего друга детства. В середине декабря подозреваемые подожгли автомобиль украинского военнослужащего, сделали фото и видео «результата». Что интересно, в отличие от своих киевских «коллег» на месте преступления они оставили карту «джокера», что было обязательным условием куратора.

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Правоохранители задержали всех подозреваемых, в зависимости от совершенных преступлений им инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

Напомним,

На Киевщине и Волыни задержали пятерых человек, которые за денежное вознаграждение поджигали автомобили военных и релейные шкафы. Подозреваемые снимали свои действия на видео для отчетности «кураторам». 

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧП