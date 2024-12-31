Правоохранители задержали группу поджигателей автомобилей военных в Киеве и Харькове
Киев • УНН
В Киеве и Харькове задержаны четыре человека, которые за вознаграждение поджигали автомобили военнослужащих ВСУ. Злоумышленники получали заказы через Telegram, документировали свои действия и отчитывались кураторам.
Правоохранители обнаружили группы поджигателей автомобилей военных в Киеве и Харькове, подозреваемые задержаны, пишет УНН с ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Под процессуальным руководством органов прокуратуры сообщено о подозрении четырем гражданам, которые по заказу поджигали авто украинских защитников
В Киеве в декабре 2024 года один из подозреваемых получил сообщение в Telegram с предложением заработать на поджоге автомобиля военнослужащего ВСУ или других военных формирований.
Затем на одной из улиц города он увидел «Volkswagen Multivan» с символикой ВСУ, сфотографировал его и прислал фото заказчику, который согласовал машину.
Подозреваемый облил машину бензином и поджег, а фото подожженного авто он прислал заказчику. На следующий день он выполнил те же действия с «Ford Ranger» с символикой ВСУ, однако действовал уже не в одиночку, а со своим знакомым. В Харькове на такой способ заработка согласился бывший заключенный. Он тоже наткнулся на схему через Telegram.
Мужчина с криминальным прошлым согласился и привлек к «работе» своего друга детства. В середине декабря подозреваемые подожгли автомобиль украинского военнослужащего, сделали фото и видео «результата». Что интересно, в отличие от своих киевских «коллег» на месте преступления они оставили карту «джокера», что было обязательным условием куратора.
Правоохранители задержали всех подозреваемых, в зависимости от совершенных преступлений им инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.
Напомним,
На Киевщине и Волыни задержали пятерых человек, которые за денежное вознаграждение поджигали автомобили военных и релейные шкафы. Подозреваемые снимали свои действия на видео для отчетности «кураторам».